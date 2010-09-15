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В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным

15 сентября 2010 10:21
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1. Детство Иосиф Кобзон провел в поездах, уезжая от войны.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -1

2. В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -4

3. Иосиф Кобзон пришел поступать в консерваторию в солдатской форме.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -7

4. Иосиф Кобзон встретил свою любовь Нелли, заглянув в ресторан пообедать. Теперь они уже 38 лет вместе.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -10

5. Самым главным человеком, которому Иосиф Кобзон обязан всем, чего достиг в жизни, является его мама Ида Исаевна.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -13

6. После 7-го класса Иосиф Кобзон поступил в горный техникум и с первой сипендии подарил маме ридикюль, в который положил первый свой рубль. Ридикюль с рублем до сих пор хранится у сестры Иосифа Кобзона Гелены Кандель.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -16

7. Армия помогла понять Иосифу Кобзону, что пение - это его призвание.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -19

8. Чтобы попасть в армию, Иосиф Кобзон, имея плохое зрение на один глаз, дважды закрывал его разными руками - врачи ничего не заметили.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -22

9. Самые любимые блюда Иосифа Кобзона - сало с картошкой и гречка с тушенкой.

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -25

10. Как только у Иосифа Кобзона рождается внучка, он сразу ей посвящает песню, но на эстраде ее не поет .

В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным -28

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# Звезды # калейдоскоп # Иосиф Кобзон # Звезды

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