В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным

1. Детство Иосиф Кобзон провел в поездах, уезжая от войны.

2. В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным.

3. Иосиф Кобзон пришел поступать в консерваторию в солдатской форме.

4. Иосиф Кобзон встретил свою любовь Нелли, заглянув в ресторан пообедать. Теперь они уже 38 лет вместе.

5. Самым главным человеком, которому Иосиф Кобзон обязан всем, чего достиг в жизни, является его мама Ида Исаевна.

6. После 7-го класса Иосиф Кобзон поступил в горный техникум и с первой сипендии подарил маме ридикюль, в который положил первый свой рубль. Ридикюль с рублем до сих пор хранится у сестры Иосифа Кобзона Гелены Кандель.

7. Армия помогла понять Иосифу Кобзону, что пение - это его призвание.

8. Чтобы попасть в армию, Иосиф Кобзон, имея плохое зрение на один глаз, дважды закрывал его разными руками - врачи ничего не заметили.

9. Самые любимые блюда Иосифа Кобзона - сало с картошкой и гречка с тушенкой.

10. Как только у Иосифа Кобзона рождается внучка, он сразу ей посвящает песню, но на эстраде ее не поет .