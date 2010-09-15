1. Детство Иосиф Кобзон провел в поездах, уезжая от войны.
1. Детство Иосиф Кобзон провел в поездах, уезжая от войны.
2. В 9 лет Иосиф Кобзон выступил перед Сталиным.
3. Иосиф Кобзон пришел поступать в консерваторию в солдатской форме.
4. Иосиф Кобзон встретил свою любовь Нелли, заглянув в ресторан пообедать. Теперь они уже 38 лет вместе.
5. Самым главным человеком, которому Иосиф Кобзон обязан всем, чего достиг в жизни, является его мама Ида Исаевна.
6. После 7-го класса Иосиф Кобзон поступил в горный техникум и с первой сипендии подарил маме ридикюль, в который положил первый свой рубль. Ридикюль с рублем до сих пор хранится у сестры Иосифа Кобзона Гелены Кандель.
7. Армия помогла понять Иосифу Кобзону, что пение - это его призвание.
8. Чтобы попасть в армию, Иосиф Кобзон, имея плохое зрение на один глаз, дважды закрывал его разными руками - врачи ничего не заметили.
9. Самые любимые блюда Иосифа Кобзона - сало с картошкой и гречка с тушенкой.
10. Как только у Иосифа Кобзона рождается внучка, он сразу ей посвящает песню, но на эстраде ее не поет .
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