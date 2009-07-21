Иосифу Кобзону сделали онкологическую операцию

Народный артист СССР был госпитализирован в онкоцентр им. Блохина на Каширском шоссе в Москве.

То, что у прославленного певца проблемы со здоровьем, ни для кого не секрет. Иосиф Давыдович и сам не скрывал, что является онкопациентом. И даже говорит своим близким друзьям, что приходит в центр на Каширке как к себе домой. Артист живет с тяжелым диагнозом уже несколько лет. Да еще как живет - ездит на гастроли, дает концерты, недавно вернулся с фестиваля «Славянский базар», пишет «КП».

И тем не менее в понедельник он оказался на операционном столе. Для многих друзей певца эта новость была как гром среди ясного неба.

Врач говорит, что операция прошла удачно, все хорошо.