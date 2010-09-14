10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова
Тимур Бекмамбетов - самый кассовый российский кинорежиссер и клипмейкер. Родился 25 июня 1961 года.
1. В детстве Тимур Бекмамбетов мечтал стать летчиком, а его воспитанием занималась бабушка.
2. Тимур Бекмамбетов был отчислен из энергетического института, а что такое свобода, понял только в армии.
3. Тимур Бекмамбетов снял первую в России рекламу для банка.
4. В 1994 году Тимур Бекмамбетов снял свой первый фильм «Пешаварский вальс», который был удостоен премии «Ника».
5. Тимур Бекмамбетов снял три клипа для группы «Чичерина»: «Ту-лу-ла», «Жара» и «Дорога».
6. Работа Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2006) стал первым блокбастером в России, известным за ее пределами. За первый 4 дня показа его посмотрели 2 млн зрителей. Фильм собрал рекордные 34 млн долларов.
7. Первоначально Фильм Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы: Продолжение» (2007) предполагался как ремейк на фильм «Ирония судьбы или с легким паром», мол, 4 девушки перед Новым годом пошли в баню... Но в итоге сделали сиквел.
8. После выхода фильма «Особо опасен» (2008) Тимур Бекмамбетов вошел в пятерку самых известных режиссеров мира.
9. Тимур Бекмамбетов выпустил в 2009 году готический мультфильм «Девять» про девять кукол, которые спасают мир.
10. В 2010 вышла новая работа Тимура Бекмамбетова «Черная молния» про молодого парня, котоорый летает на черной «Волге» над Москвой.