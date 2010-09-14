10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова

Тимур Бекмамбетов - самый кассовый российский кинорежиссер и клипмейкер. Родился 25 июня 1961 года. 1. В детстве Тимур Бекмамбетов мечтал стать летчиком, а его воспитанием занималась бабушка. 2. Тимур Бекмамбетов был отчислен из энергетического института, а что такое свобода, понял только в армии.

3. Тимур Бекмамбетов снял первую в России рекламу для банка.

4. В 1994 году Тимур Бекмамбетов снял свой первый фильм «Пешаварский вальс», который был удостоен премии «Ника». 5. Тимур Бекмамбетов снял три клипа для группы «Чичерина»: «Ту-лу-ла», «Жара» и «Дорога».

6. Работа Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2006) стал первым блокбастером в России, известным за ее пределами. За первый 4 дня показа его посмотрели 2 млн зрителей. Фильм собрал рекордные 34 млн долларов.

7. Первоначально Фильм Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы: Продолжение» (2007) предполагался как ремейк на фильм «Ирония судьбы или с легким паром», мол, 4 девушки перед Новым годом пошли в баню... Но в итоге сделали сиквел.

8. После выхода фильма «Особо опасен» (2008) Тимур Бекмамбетов вошел в пятерку самых известных режиссеров мира.

9. Тимур Бекмамбетов выпустил в 2009 году готический мультфильм «Девять» про девять кукол, которые спасают мир.