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10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова

14 сентября 2010 08:23
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Тимур Бекмамбетов - самый кассовый российский кинорежиссер и клипмейкер. Родился 25 июня 1961 года.

1. В детстве Тимур Бекмамбетов мечтал стать летчиком, а его воспитанием занималась бабушка.

2. Тимур Бекмамбетов был отчислен из энергетического института, а что такое свобода, понял только в армии.

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-1

3. Тимур Бекмамбетов снял первую в России рекламу для банка.

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-4

4. В 1994 году Тимур Бекмамбетов снял свой первый фильм «Пешаварский вальс», который был удостоен премии «Ника».

5. Тимур Бекмамбетов снял три клипа для группы «Чичерина»: «Ту-лу-ла», «Жара» и «Дорога».

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-7

6. Работа Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2006) стал первым блокбастером в России, известным за ее пределами. За первый 4 дня показа его посмотрели 2 млн зрителей. Фильм собрал рекордные 34 млн долларов.

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-10

7. Первоначально Фильм Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы: Продолжение» (2007) предполагался как ремейк на фильм «Ирония судьбы или с легким паром», мол, 4 девушки перед Новым годом пошли в баню... Но в итоге сделали сиквел.

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-13

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-15

8. После выхода фильма «Особо опасен» (2008) Тимур Бекмамбетов вошел в пятерку самых известных режиссеров мира.

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-18

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-20

9. Тимур Бекмамбетов выпустил в 2009 году готический мультфильм «Девять» про девять кукол, которые спасают мир.

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-23

10. В 2010 вышла новая работа Тимура Бекмамбетова «Черная молния» про молодого парня, котоорый летает на черной «Волге» над Москвой.

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-26

10 фактов из жизни режиссера Тимура Бекмамбетова-28

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