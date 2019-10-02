Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?

Наверное, весь мир знает диснеевских принцесс. Хотя бы одну из них. В то же время в СССР были свои мультипликационные принцессы, которые гораздо ближе жителям постсоветского пространства.

Сейчас довольно модно «переосмысливать» диснеевских принцесс. Иллюстраторы изменяют персонажей, делая их более реалистичными, или представляют их в совершенно иных амплуа. Вот и уроженка России Светлана Кузнецова, которая сейчас живёт в Варшаве, решила переосмыслить женских мультипликационных персонажей, только не диснеевских, а тех, что ей ближе.

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