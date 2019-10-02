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Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?

02 октября 2019 08:57
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Наверное, весь мир знает диснеевских принцесс. Хотя бы одну из них. В то же время в СССР были свои мультипликационные принцессы, которые гораздо ближе жителям постсоветского пространства.

Сейчас довольно модно «переосмысливать» диснеевских принцесс. Иллюстраторы изменяют персонажей, делая их более реалистичными, или представляют их в совершенно иных амплуа. Вот и уроженка России Светлана Кузнецова, которая сейчас живёт в Варшаве, решила переосмыслить женских мультипликационных персонажей, только не диснеевских, а тех, что ей ближе.

Американская художница нарисовала персонажей Disney в стиле прерафаэлитов

Снежная королева

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-1

Фото: instagram.com/senswetlany

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-3

Фото: instagram.com/senswetlany

Василиса Прекрасная

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-6

Фото: instagram.com/senswetlany

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-8

Фото: instagram.com/senswetlany

Русалочка

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-11

Фото: instagram.com/senswetlany

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-13

Фото: instagram.com/senswetlany

Принцесса из «Бременских музыкантов»

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-16

Фото: instagram.com/senswetlany

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-18

Фото: instagram.com/senswetlany

Шамаханская царица

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-21

Фото: instagram.com/senswetlany

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-23

Фото: instagram.com/senswetlany

Золушка

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-26

Фото: instagram.com/senswetlany

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-28

Фото: instagram.com/senswetlany

Царевна Лебедь

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-31

Фото: Bored Panda / Светлана Кузнецова

Царевна Забава

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах?-34

Фото: Bored Panda / Светлана Кузнецова

# Художник # калейдоскоп # Светлана Кузнецова # Фотофакт

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