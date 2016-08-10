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Уникальные попугаи представлены на выставке в Мядельском районе: самые большие и дорогие

10 августа 2016 15:23
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Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу экзотики могут жители Мядельского района.

В музее народной славы проходит выставка декоративных птиц. Посетителям предлагают познакомиться более чем с тремя десятками крылатых.

Это несколько видов попугаев и канареек. Есть и совсем необычные особи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В экспозиции представлен самый большой в природе попугай – ара.

Он развлекает зрителей не только своим видом, но и разговорами: птица с легкостью повторяет все слова за человеком.

Не менее интересный экспонат – жако. Этот вид считается одним из самых дорогих и может стоить не один десяток тысяч долларов.

# Птицы Беларуси # калейдоскоп

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