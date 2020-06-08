«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну

Все, кто смотрел сериал «Не родись красивой», отлично помнят персонажа, который доставил массу проблем близкой подруге Кати – Светлане. По сюжету, девушка Марьяна увела у Светланы мужа и регулярно (случайно или намеренно) провоцирует её.

Подруги Пушкарёвой даже прозвали Марьяну «Бурёнкой». Скорее всего причина в том, что девушка работала промоутером маргарина «Тёлочка», впрочем, не исключены и другие варианты. И хотя ясно, что Марьяна – отрицательный персонаж, временами было сложно не проявить к ней сочувствие.

Когда в сериале роль Марьяны стала исполнять Лузина, многие задались вопросом: почему? Насколько известно, Ивановой предложили контракт на фотосъёмки, поэтому она ушла из сериала. А как актрисы поживают сейчас?

Карина Иванова

Марьяна № 1. Девушка родилась 5 мая 1988 года в Москве. С ранних лет Иванова участвовала в конкурсах красоты, а после окончания школы поступила в ГИТИС. Далее последовали съёмки в нескольких кинокартинах, в том числе – «Не родись красивой».