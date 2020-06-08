«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
Все, кто смотрел сериал «Не родись красивой», отлично помнят персонажа, который доставил массу проблем близкой подруге Кати – Светлане. По сюжету, девушка Марьяна увела у Светланы мужа и регулярно (случайно или намеренно) провоцирует её.
Подруги Пушкарёвой даже прозвали Марьяну «Бурёнкой». Скорее всего причина в том, что девушка работала промоутером маргарина «Тёлочка», впрочем, не исключены и другие варианты. И хотя ясно, что Марьяна – отрицательный персонаж, временами было сложно не проявить к ней сочувствие.
Когда в сериале роль Марьяны стала исполнять Лузина, многие задались вопросом: почему? Насколько известно, Ивановой предложили контракт на фотосъёмки, поэтому она ушла из сериала. А как актрисы поживают сейчас?
Карина Иванова
Марьяна № 1. Девушка родилась 5 мая 1988 года в Москве. С ранних лет Иванова участвовала в конкурсах красоты, а после окончания школы поступила в ГИТИС. Далее последовали съёмки в нескольких кинокартинах, в том числе – «Не родись красивой».
После этого Карина уехала продолжать обучение в Нью-Йорк и пропала с экранов. В 2012 году Иванова вернулась в качестве режиссёра, показала свой короткометражный фильм и вновь исчезла. В 2019 году вышел триллер «Звёздный разум», в котором зрители вновь смогли увидеть Карину в качестве актрисы.
Фото: instagram.com/karina_jilaz
О своей личной жизни Иванова ничего не рассказывает. Артистка активно ведёт страничку в Instagram, а также рисует и в прошлом году выпустила песню под псевдонимом «Karina Jilaz».
Фото: instagram.com/karina_jilaz
Дарья Лузина
Марьяна № 2. Родилась 24 апреля 1984 года в Екатеринбурге. Как и Иванова, в детстве пробовала себя в качестве модели, правда, менее успешно. После школы Дарья поступила во ВГИК и совмещала учёбу со службой в театре. А вскоре Лузина получила роль в «Не родись красивой».
После этого Дарья продолжила регулярно сниматься в фильмах и сериалах. Известны её роли в сериале «Студенты», фильме «О любви и прочих неприятностях» и других. В настоящее время снимается в кинокартинах «Пальма» и «Иллюзия счастья».
Фото: Facebook / Дарья Лузина
Подробностями своей личной жизни актриса не делится. Лузина рассказывала, что хочет связать свою жизнь с человеком, который будет ей настоящим другом. У Дарьи есть страницы в нескольких соцсетях, однако ведёт она их не слишком активно.
Фото: Facebook / Дарья Лузина
Кстати, ранее мы показали, как изменились главные герои сериала «Не родись красивой».
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