Учёные: активные игры отвлекают кошек от желания точить когти о мебель

Группа ученых под руководством ветеринаров из турецкой Анкары изучила привычку кошек точить когти о мебель. В результате исследования ученые дали несколько советов, как предотвратить порчу имущества, не обижая питомцев.

Эксперты уточнили, что кошачий инстинкт царапать поверхности врожденный, поэтому бесполезно ругать или наказывать животное за такое поведение. Обычно коты точат когти в состоянии стресса, который может быть вызван присутствием маленьких детей или длительной игрой. Как передает Газета.ru, нужно размещать когтеточки рядом с любимыми местами отдыха котов.

Хорошим способом отвлечь любимца от царапания мебели будет сессия игр, имитирующих сценарий охоты. Это помогает снизить стресс у животного и сделает его более спокойным.

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