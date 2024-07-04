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Учёные: активные игры отвлекают кошек от желания точить когти о мебель

04 июля 2024 10:50
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Группа ученых под руководством ветеринаров из турецкой Анкары изучила привычку кошек точить когти о мебель. В результате исследования ученые дали несколько советов, как предотвратить порчу имущества, не обижая питомцев.

Учёные: активные игры отвлекают кошек от желания точить когти о мебель -1


Фото: Pixabay

Эксперты уточнили, что кошачий инстинкт царапать поверхности врожденный, поэтому бесполезно ругать или наказывать животное за такое поведение. Обычно коты точат когти в состоянии стресса, который может быть вызван присутствием маленьких детей или длительной игрой. Как передает Газета.ru, нужно размещать когтеточки рядом с любимыми местами отдыха котов.

Хорошим способом отвлечь любимца от царапания мебели будет сессия игр, имитирующих сценарий охоты. Это помогает снизить стресс у животного и сделает его более спокойным.

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# Домашние животные # калейдоскоп

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