«У каждой работницы была линеечка, она отмеряла высоту налива начинки». Как делают сладости

Сладкую жизнь в начале 90-ых подсаливал дефицит, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Тамара Васильевна, вспоминая те времена, за несколько секунд перечисляет ассортимент, доступный рядовому сладкоежке того времени.

Тамара Павлова:

В основном, шла «Любимая Алёнка, «Весёлые ребята» и «Аврора» – всё!.. Это было огромным дефицитом, даже мы, работники предприятия просили, чтобы нам где-то в магазине оставили коробочку конфет! Было сложно очень: нельзя было купить основное сырьё для производства шоколада и шоколадных конфет – какао-бобы. И валюту нельзя было купить – это были такие годы, вся система пришла в упадок.

Расскажи такое кондитерам из-за границы: какао-бобов нет, а производить сладости нужно. В непростые времена белорусские технологи, по сути, изобретали велосипед без колёс, изменяя рецептуру, чтобы обойти основной ингредиент. Да и само производство по сравнению с днем нынешним выглядело несколько специфично. Так что, было неудивительно, когда у коллеги по чаепитию сладкая закуска была сытнее и толще.