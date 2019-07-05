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Темникова, Фадеев, Серябкина. Скандал: а были ли интимные отношения?

05 июля 2019 08:37
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Экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова не на шутку переполошила весь «звёздный» олимп. В одном из интервью певица приоткрыла завесу взаимоотношений Максима Фадеева и Ольги Серябкиной, заявив во всеуслышание: у женатого продюсера был роман с её коллегой.

Уличенный в адюльтере Фадеев тут же поспешил опровергнуть больную фантазию экс-подопечной, предложив Темниковой сесть на детектор лжи, и проверить подлинность данной информации.

Серябкину же такие новости только позабавили. Она уверена: Лена просто мстит ей. Ведь если в «Серебре» у кого и были любовные отношения – то у неё с Темниковой, а не с Фадеевым. К слову, другие представители шоу-бизнеса считают, что Елена просто решила похайпиться в преддверии презентации нового трека «Обнимаю».

Темникова, Фадеев, Серябкина. Скандал: а были ли интимные отношения?-1

Источник фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

# Российские исполнители # калейдоскоп # Елена Темникова # Максим Фадеев # Ольга Серябкина

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