Три врача констатировали его смерть. Испанец «ожил» и отправился в тюрьму

Новости Испании. В Испании 29-летний Гонсало Монтойя попросил выписать его из больницы, чтобы вернуться в тюрьму.

Как сообщает El Mundo, 7 января мужчину признали умершим от передозировки таблетками и передали в морг. Смерть заключённого, отбывавшего в тюрьме наказание за кражу железного лома, подтвердили два тюремных врача и доктор судебной комиссии.

В морге перед началом вскрытия житель Испании очнулся и начал реветь. Перепуганные патологоанатомы констатировали, что Гонсало жив. Заключённого положили в больницу. Через две недели Монтойя попросил его выписать.

Семья мужчины считает, что за произошедшее ему следует простить оставшиеся шесть месяцев срока. Гонсало страдает депрессией и эпилепсией. Он уже трижды пытался покончить с собой, поэтому семья опасается очередной попытки.

Монтойя женат и имеет пятерых детей от 4 до 15 лет.

Похожая ситуация произошла зимой 2010 года.