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Три врача констатировали его смерть. Испанец «ожил» и отправился в тюрьму

25 января 2018 10:49
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Новости Испании. В Испании 29-летний Гонсало Монтойя попросил выписать его из больницы, чтобы вернуться в тюрьму.

Как сообщает El Mundo, 7 января мужчину признали умершим от передозировки таблетками и передали в морг. Смерть заключённого, отбывавшего в тюрьме наказание за кражу железного лома, подтвердили два тюремных врача и доктор судебной комиссии.

В морге перед началом вскрытия житель Испании очнулся и начал реветь. Перепуганные патологоанатомы констатировали, что Гонсало жив. Заключённого положили в больницу. Через две недели Монтойя попросил его выписать.

Семья мужчины считает, что за произошедшее ему следует простить оставшиеся шесть месяцев срока. Гонсало страдает депрессией и эпилепсией. Он уже трижды пытался покончить с собой, поэтому семья опасается очередной попытки.

Монтойя женат и имеет пятерых детей от 4 до 15 лет.

Похожая ситуация произошла зимой 2010 года.

Признанная врачами мёртвой жительница Колумбии ожила перед погребением – здесь подробнее.

# Курьезы # калейдоскоп # Гонсало Монтойя

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