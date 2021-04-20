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Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?

20 апреля 2021 11:09
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Девушка должна была пойти на выпускной вечер со своим парнем, но его отправили на обучение, ведь молодой человек – пехотинец. Посмотрите, как выпускница выкрутилась из ситуации.

Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?-1

Фото: twitter.com/@idk_skylar 

Скайлар Фонтейн мечтала пойти на бал со своим возлюбленным Гейджем Монком, сообщает Spotlight. Но это стало невозможно – молодой человек был вдали от дома на службе. Вся семья хотела, чтобы бал стал для девушки одним из лучших дней в жизни.

Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?-4

Фото: twitter.com/@idk_skylar 

И выход нашли. Вместе со Скайлар на бал пошел младший брат Гейджа. А идея возникла, когда она увидела в магазине детский костюм пехотинца.

Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?-7

Фото: twitter.com/@idk_skylar 

«Я увидела в интернете детский костюм морского пехотинца и решила, что это просто находка. Все получилось идеально!» – рассказала выпускница.

Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?-10

Фото: twitter.com/@idk_skylar 

Скайлар и двухлетний Клэй устроили милую фотосессию, чтобы отправить фото ее молодому человеку. Девушка была в своем нарядном выпускном платье, а малыш – в образе военного.

Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?-13

Фото: twitter.com/@idk_skylar 

Девушка опубликовала несколько фотографий в Twitter, и они быстро стали вирусными, набрав сотни тысяч лайков, репостов и ретвитов.

Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?-16

Фото: twitter.com/@idk_skylar 

Кстати, студентка не сразу сказала своему молодому человеку про идею – решила сделать сюрприз. Гейдж не поверил своим глазам, когда увидел фотографии.

На что только не пойдешь ради любимых. Например, этот мужчина помогает снять жене видео для Tik Tok. Говорят, что это идеальные отношения – подробности здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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