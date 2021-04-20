Лучший день в жизни. С кем пошла на бал выпускница, когда её парень уехал на службу?

Девушка должна была пойти на выпускной вечер со своим парнем, но его отправили на обучение, ведь молодой человек – пехотинец. Посмотрите, как выпускница выкрутилась из ситуации.

Фото: twitter.com/@idk_skylar

Скайлар Фонтейн мечтала пойти на бал со своим возлюбленным Гейджем Монком, сообщает Spotlight. Но это стало невозможно – молодой человек был вдали от дома на службе. Вся семья хотела, чтобы бал стал для девушки одним из лучших дней в жизни.

Фото: twitter.com/@idk_skylar

И выход нашли. Вместе со Скайлар на бал пошел младший брат Гейджа. А идея возникла, когда она увидела в магазине детский костюм пехотинца.

Фото: twitter.com/@idk_skylar

«Я увидела в интернете детский костюм морского пехотинца и решила, что это просто находка. Все получилось идеально!» – рассказала выпускница.

Фото: twitter.com/@idk_skylar

Скайлар и двухлетний Клэй устроили милую фотосессию, чтобы отправить фото ее молодому человеку. Девушка была в своем нарядном выпускном платье, а малыш – в образе военного.

Фото: twitter.com/@idk_skylar

Девушка опубликовала несколько фотографий в Twitter, и они быстро стали вирусными, набрав сотни тысяч лайков, репостов и ретвитов.

Фото: twitter.com/@idk_skylar