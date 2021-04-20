Что вы знаете о мести? Мужчина три года оставлял стаканчики возле дома бывшей коллеги

Как сообщает The Buffalo News, Эдвард и Шерил Паттон из Нью-Йорка три года находили во дворе перед своим домом пустые стаканчики из-под кофе. Наконец, терпение пары иссякло, и она решила выяснить, кто это так несмешно шутит.

Известно, что месть нужно подавать холодной. Но мужчина решил обойтись без блюда и подавать исключительно пустые кофейные стаканчики.

Супруги установили видеокамеру, однако она не смогла достаточно чётко показать лицо или номерной знак автомобиля, из которого кто-то выбрасывал стаканчики. К счастью для Паттонов, неуловимый мститель успел порядком надоесть и соседям, поэтому они предложили свою помощь.

Очень быстро соседи заметили грузовик и записали его номерные знаки. Далее Паттоны обратились в правоохранительные органы, объяснили ситуацию и сообщили номер автомобиля хулигана.