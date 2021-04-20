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Что вы знаете о мести? Мужчина три года оставлял стаканчики возле дома бывшей коллеги

20 апреля 2021 13:04
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Известно, что месть нужно подавать холодной. Но мужчина решил обойтись без блюда и подавать исключительно пустые кофейные стаканчики.

Как сообщает The Buffalo News, Эдвард и Шерил Паттон из Нью-Йорка три года находили во дворе перед своим домом пустые стаканчики из-под кофе. Наконец, терпение пары иссякло, и она решила выяснить, кто это так несмешно шутит. 

Что вы знаете о мести? Мужчина три года оставлял стаканчики возле дома бывшей коллеги -1

Фото: Robert Kirkham / Buffalo News 

Супруги установили видеокамеру, однако она не смогла достаточно чётко показать лицо или номерной знак автомобиля, из которого кто-то выбрасывал стаканчики. К счастью для Паттонов, неуловимый мститель успел порядком надоесть и соседям, поэтому они предложили свою помощь. 

Очень быстро соседи заметили грузовик и записали его номерные знаки. Далее Паттоны обратились в правоохранительные органы, объяснили ситуацию и сообщили номер автомобиля хулигана. 

Что вы знаете о мести? Мужчина три года оставлял стаканчики возле дома бывшей коллеги -4

Фото: Robert Kirkham / Buffalo News 

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 76-летний Ларри Поуп. Выяснилось, что мужчина ранее работал с Шерил. Во время сотрудничества у них возникали разногласия, в результате чего пожилой человек и решил мстить таким специфичным способом. За свои действия Поуп был оштрафован. 

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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