Что вы знаете о мести? Мужчина три года оставлял стаканчики возле дома бывшей коллеги
Известно, что месть нужно подавать холодной. Но мужчина решил обойтись без блюда и подавать исключительно пустые кофейные стаканчики.
Как сообщает The Buffalo News, Эдвард и Шерил Паттон из Нью-Йорка три года находили во дворе перед своим домом пустые стаканчики из-под кофе. Наконец, терпение пары иссякло, и она решила выяснить, кто это так несмешно шутит.
Фото: Robert Kirkham / Buffalo News
Супруги установили видеокамеру, однако она не смогла достаточно чётко показать лицо или номерной знак автомобиля, из которого кто-то выбрасывал стаканчики. К счастью для Паттонов, неуловимый мститель успел порядком надоесть и соседям, поэтому они предложили свою помощь.
Очень быстро соседи заметили грузовик и записали его номерные знаки. Далее Паттоны обратились в правоохранительные органы, объяснили ситуацию и сообщили номер автомобиля хулигана.
Фото: Robert Kirkham / Buffalo News
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 76-летний Ларри Поуп. Выяснилось, что мужчина ранее работал с Шерил. Во время сотрудничества у них возникали разногласия, в результате чего пожилой человек и решил мстить таким специфичным способом. За свои действия Поуп был оштрафован.
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