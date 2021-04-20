Как правило Золотого сечения поможет сварить рис? Шеф-повар раскрыла секрет идеального блюда

Сварить идеальный рис удается далеко не всегда. Часто в кастрюле получается слипшаяся каша либо недоваренная крупа, об которую можно поломать зубы. Как же приготовить идеальный рассыпчатый рис?

Шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла эту тайну. Девушка ведет кулинарный блог. В одном из видео в Tik Tok она показала поэтапно, как сварить идеальный рис всего за 15 минут. Итак, записывайте рецепт.

«Я обожаю варить рис именно так. Рецепт подсказала мне моя коллега».