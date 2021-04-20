Как правило Золотого сечения поможет сварить рис? Шеф-повар раскрыла секрет идеального блюда

Сварить идеальный рис удается далеко не всегда. Часто в кастрюле получается слипшаяся каша либо недоваренная крупа, об которую можно поломать зубы. Как же приготовить идеальный рассыпчатый рис?
Сварить идеальный рис удается далеко не всегда. Часто в кастрюле получается слипшаяся каша либо недоваренная крупа, об которую можно поломать зубы. Как же приготовить идеальный рассыпчатый рис?
Фото: tiktok.com/@poppycooks
Шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла эту тайну. Девушка ведет кулинарный блог. В одном из видео в Tik Tok она показала поэтапно, как сварить идеальный рис всего за 15 минут. Итак, записывайте рецепт.
«Я обожаю варить рис именно так. Рецепт подсказала мне моя коллега».
Фото: tiktok.com/@poppycooks
Самое важное – пропорция риса и воды. На один стакан риса понадобится полтора стакана жидкости. Повар использовала правило Золотого сечения, чтобы получилась правильная консистенция.
Фото: tiktok.com/@poppycooks
Для начала нужно промыть рис, залить его водой и поставить на плиту. Затем подождите, пока вода закипит и варите в течение трех минут.
Фото: tiktok.com/@poppycooks
Когда прошли три минуты, накройте кастрюлю крышкой и снимите с огня. Оставьте рис томиться на 12 минут. Теперь вам не нужно все время наблюдать за блюдом – только три минуты, пока кипит вода. Все оставшееся время рис будет готовиться без вашей помощи.
Фото: tiktok.com/@poppycooks
Блюдо готово. Можно наслаждаться результатом. Ну и, конечно, не забудьте посолить.
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