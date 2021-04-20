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Как правило Золотого сечения поможет сварить рис? Шеф-повар раскрыла секрет идеального блюда

20 апреля 2021 10:36
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Сварить идеальный рис удается далеко не всегда. Часто в кастрюле получается слипшаяся каша либо недоваренная крупа, об которую можно поломать зубы. Как же приготовить идеальный рассыпчатый рис?

Как правило Золотого сечения поможет сварить рис? Шеф-повар раскрыла секрет идеального блюда-1

Фото: tiktok.com/@poppycooks 

Шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла эту тайну.  Девушка ведет кулинарный блог. В одном из видео в Tik Tok она показала поэтапно, как сварить идеальный рис всего за 15 минут. Итак, записывайте рецепт.

«Я обожаю варить рис именно так. Рецепт подсказала мне моя коллега».

Как правило Золотого сечения поможет сварить рис? Шеф-повар раскрыла секрет идеального блюда-4

Фото: tiktok.com/@poppycooks

Самое важное – пропорция риса и воды. На один стакан риса понадобится полтора стакана жидкости. Повар использовала правило Золотого сечения, чтобы получилась правильная консистенция.

Как правило Золотого сечения поможет сварить рис? Шеф-повар раскрыла секрет идеального блюда-7

Фото: tiktok.com/@poppycooks

Для начала нужно промыть рис, залить его водой и поставить на плиту. Затем подождите, пока вода закипит и варите в течение трех минут.

Как правило Золотого сечения поможет сварить рис? Шеф-повар раскрыла секрет идеального блюда-10

Фото: tiktok.com/@poppycooks

Когда прошли три минуты, накройте кастрюлю крышкой и снимите с огня. Оставьте рис томиться на 12 минут. Теперь вам не нужно все время наблюдать за блюдом – только три минуты, пока кипит вода. Все оставшееся время рис будет готовиться без вашей помощи.

Как правило Золотого сечения поможет сварить рис? Шеф-повар раскрыла секрет идеального блюда-13

Фото: tiktok.com/@poppycooks

Блюдо готово. Можно наслаждаться результатом. Ну и, конечно, не забудьте посолить.

Вот еще один полезный совет для домохозяек – как правильно хранить куриные яйца (подробности далее).

# Еда # калейдоскоп # Поппи О’Тул # Фотофакт

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