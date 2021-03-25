Тельцы полны творческих идей, а Овнам нужно сменить обстановку. Чего ждать от апреля знакам Зодиака?

Чем заняться в апреле? На что стоит обращать внимание, а на что нет? Оказывается, Козерогам нужно хорошо отдохнуть, а Девам – поработать. Астрологи рассказали, чего ждать во втором месяце весны знакам Зодиака.

Овен

В апреле Овны настойчивы и уверены в себе. Но представителям этого знака Зодиака следует правильно рассчитывать свои силы. Споры с начальством и друзьями могут привести к серьезным конфликтам, поэтому Овнам нужно более внимательно и гибко относится к взглядам других. Чтобы избежать конфликтов на ровном месте, займитесь любимым делом, отдохните, смените обстановку.

Телец

Тельцы во втором месяце весны полны творческих идей. Ваша креативность и изобретательность помогут быстро справиться со сложными задачами на работе. Это не может не оценить ваше начальство, поэтому ждите в апреле повышений и финансовых поощрений. Дома у Тельцов все спокойно, отношения со второй половинкой складываются легко. А если вы еще одиноки, то апрель – хорошее время для новых знакомств.

Близнецы

У Близнецов в жизни произойдут приятные перемены, это касается и карьеры, и личных отношений. Весь месяц вы будете находиться в центре событий, с трудностями вам помогут справиться коллеги и друзья. Не откладывайте на потом, иначе к концу апреля у вас накопится слишком много дел. Не нервничайте, если что-то не получилось сразу, вокруг вас есть много опытных наставников, которые помогут советом.

Рак

Начало апреля станет для Раков непростым временем, рассчитывать придется только на себя. Но не унывайте, ваши спокойствие и рассудительность помогут со всем справиться. Апрель – отличное время для отдыха и путешествий. Новые впечатления будут настолько яркими, что вы перестанете думать о трудностях.

Лев

Львы в апреле полны вдохновения, готовы покорять новые вершины. Деловые поездки и новые знакомства в апреле помогут достигнуть намеченной цели. Вы полны сил, поэтому можете долго и продуктивно работать. Не упустите этот шанс, потому что результаты вас определенно порадуют.

Дева

Девам в апреле нужно сконцентрироваться на работе. Начальство будет требовать от вас мгновенных решений, поэтому будьте внимательны к мелочам. После интенсивной работы в середине апреля Деве потребуется отдых. Проводите свободное время с семьей, близкие способны понять и принять любое ваше решение.

Весы

Весам не стоит рассказывать всем о своих мечтах. Выберите цель и действуйте. Ваша проницательность позволит выстроить здоровые взаимоотношения с окружающими. В конце месяца вас ждут новые знакомства и встречи. Весы смогут отдохнуть от рутинных дел, найти новое хобби.

Скорпион

Скорпионы в апреле могут испортить отношения с окружающими. Желание делать все по-своему приведет к конфликтам. Чтобы принять правильное решение, старайтесь рассматривать несколько точек зрения. Не раздражайтесь по пустякам, будьте осторожны в высказываниях.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака стоит внимательнее относиться к своему окружению. Не обращайте внимания на острые высказывания, но при этом не позволяйте другим нарушать ваши границы. Не зацикливайтесь на обидах, направьте энергию на работу над новыми интересными проектами.

Козерог

Козерогам стоит хорошенько отдохнуть и набраться сил после долгой работы. Не пытайтесь осуществить все свои мечты прямо сейчас, перезагрузка поможет вам разработать план. Во второй половине апреля у Козерогов заметно улучшится финансовое положение. Старайтесь заранее рассчитать расходы.

Водолей

Водолеям в апреле нужно уделить больше времени семье. Близкие нуждаются в вашем внимании и поддержке. Одиноким Водолеям гороскоп сулит расширение круга знакомств. Так что скучать вам точно не придется.

Рыбы

Апрель для Рыб окажется отличным временем для новых поездок, встреч и знакомств. Природное обаяние поможет найти новых друзей, которые в будущем вам очень помогут. На работе у Рыб тоже все спокойно. Авторитет и опыт не даст коллегам усомниться в правильности ваших решений.