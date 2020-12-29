Разочарований не будет. Насколько сильно Рыб порадует 2021 год?

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Рыбам?

Для представителей двенадцатого знака Зодиака год начнётся приятно: Рыбы будут довольны собой. Они благополучно пережили прошлый год, потерь было не так много, а опыта – выше крыши. Из-за этого чувства довольства Рыбы будут прекрасно выглядеть и вызывать симпатию у окружающих, ведь всем приятно видеть улыбающихся, а не хмурых людей.

Весной Рыбы станут ещё популярнее, сердца людей противоположного пола будут трепетать при виде представителей данного знака, так что приглашения на свидания будут поступать еженедельно. Такое положение дел ещё больше закрепит оптимистичный взгляд на мир и наполнит Рыб уверенностью в том, что им всё по силам. И действительно, за что бы они ни взялись, всё будет спориться.

Летом следует немножко сбавить обороты и посмотреть, что вообще происходит вокруг, поскольку если слишком увлечься своим везением, можно будет больно стукнуться лбом об какую-нибудь стену. Если же Рыбы не успели возгордиться, то эту стену они благополучно обойдут. Также летом может появиться желание впечатлить всех не только личными качествами и позитивом, но ещё и навыками. Представители двенадцатого знака Зодиака могут взять на себя какой-нибудь проект на работе и блестяще с ним справиться. Автографы раздавать не придётся, а вот премию вполне можно ждать.

Осенью или зимой пора и в отпуск сходить. В зависимости от выбранного месяца, можно и в море поплавать, и в горах на сноуборде покататься. Неплохо будет прихватить с собой семью, чтобы они тоже развлеклись. К концу года Рыб потянет на творчество. То кисточка будет сама проситься в руку, чтобы нарисовать пейзаж, то вдруг на компьютере сама откроется программа для создания музыки, давно затерянная среди тысяч папок. Почему бы и нет? А если хорошо получится, то на этом можно будет ещё и подзаработать.