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Сюрприз. Блогер неделю питался фастфудом и похудел на два килограмма

13 апреля 2018 15:00
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Новости Великобритании. 33-летний британский блогер Майк Дживонс неделю питался только фастфудом и похудел на два килограмма. Мужчина питался три раза в день, потратив на питание почти 140 долларов за семь дней.  

Как сообщает The Sun, на эту идею британца подтолкнул фильм «Двойная порция». Главный герой фильма – 33-летний Морган. При начальном весе 84 кг и росте 1,88 м он набрал 11 кг за 30 дней, питаясь фастфудом.  

Сюрприз. Блогер неделю питался фастфудом и похудел на два килограмма-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mike Jeavons  

Майк решил провести собственный семидневный эксперимент, ежедневно выкладывая видеодневник на YouTube. Но блогер не питался бездумно, а придерживался рекомендованного количества калорий, контролировал жир и соль.  

Сюрприз. Блогер неделю питался фастфудом и похудел на два килограмма-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mike Jeavons  

К третьему дню у мужчины начались проблемы с желудком. К концу недели британец чувствовал себя уставшим и у него появилась сильная тяга к здоровой пище.

Когда после окончания эксперимента блогер встал на весы, его ждал сюрприз. Мужчина похудел более чем на два килограмма.  

Сюрприз. Блогер неделю питался фастфудом и похудел на два килограмма-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mike Jeavons  

«Это показало мне, что вы можете неделю питаться фастфудом, хотя вам никто никогда такого не посоветует. Это был шанс попробовать что-то новое. Хотя в ближайшее время я не хочу притрагиваться к гамбургерам», – рассказал Дживонс.  

Зимой 2018 года стало известно о другом эксперименте жителя Великобритании. 

Женщина 20 лет пила по 30 банок колы в день – здесь подробнее.  

# калейдоскоп # Здоровье # Майк Дживонс

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