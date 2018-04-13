Сюрприз. Блогер неделю питался фастфудом и похудел на два килограмма

Новости Великобритании. 33-летний британский блогер Майк Дживонс неделю питался только фастфудом и похудел на два килограмма. Мужчина питался три раза в день, потратив на питание почти 140 долларов за семь дней.

Как сообщает The Sun, на эту идею британца подтолкнул фильм «Двойная порция». Главный герой фильма – 33-летний Морган. При начальном весе 84 кг и росте 1,88 м он набрал 11 кг за 30 дней, питаясь фастфудом.