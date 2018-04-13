Сюрприз. Блогер неделю питался фастфудом и похудел на два килограмма
Новости Великобритании. 33-летний британский блогер Майк Дживонс неделю питался только фастфудом и похудел на два килограмма. Мужчина питался три раза в день, потратив на питание почти 140 долларов за семь дней.
Как сообщает The Sun, на эту идею британца подтолкнул фильм «Двойная порция». Главный герой фильма – 33-летний Морган. При начальном весе 84 кг и росте 1,88 м он набрал 11 кг за 30 дней, питаясь фастфудом.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mike Jeavons
Майк решил провести собственный семидневный эксперимент, ежедневно выкладывая видеодневник на YouTube. Но блогер не питался бездумно, а придерживался рекомендованного количества калорий, контролировал жир и соль.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mike Jeavons
К третьему дню у мужчины начались проблемы с желудком. К концу недели британец чувствовал себя уставшим и у него появилась сильная тяга к здоровой пище.
Когда после окончания эксперимента блогер встал на весы, его ждал сюрприз. Мужчина похудел более чем на два килограмма.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mike Jeavons
«Это показало мне, что вы можете неделю питаться фастфудом, хотя вам никто никогда такого не посоветует. Это был шанс попробовать что-то новое. Хотя в ближайшее время я не хочу притрагиваться к гамбургерам», – рассказал Дживонс.
Зимой 2018 года стало известно о другом эксперименте жителя Великобритании.
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