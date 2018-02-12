Жительница Британии 20 лет пила по 30 банок колы в день. Эксперимент обошёлся женщине в 70 000 долларов

51-летняя женщина рассказывает, что её привычка выпивать 70 литров кока-колы в неделю обошлась ей примерно в 50 000 фунтов стерлингов (почти 70 000 долларов).

Ганнер поправилась до 54-размера. Женщина могла просыпаться среди ночи и идти за напитком. Когда она вставала по утрам, первой её мыслью была новая банка колы. Жительница Британии выпивала по банке за рулём и во время завтрака. Всё это привело к развитию диабету второго типа.

«У меня был озноб, головные боли, зависимость как у наркомана. Но я знала, что нужно менять», – рассказывает Ганнер.

Женщина записалась в тренажёрный зал. Один из тренажёров отключился, когда она положила руки на прибор по измерению артериального давления. Донна начала бегать по три мили в день и отказалась от колы. Она сумела похудеть до 44-размера.