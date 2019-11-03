«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Трое из девяти президентов Израиля имеют белорусские корни. Хаим Вейцман родился в деревне Мотоль на Полесье. В 1949 он стал первым президентом в истории Израиля.
В 60-х пост президента достается уроженцу Новогрудчины – Залману Шазару.
А деревня Вишнево – родина Шимона Переса. Полномочия президента он сложил с себя в 2014 году. Здесь, в Воложинском районе, Перес жил до 11 лет.
Владимир Волков, одноклассник Шимона Переса:
Шимона Переса батька в 1931 году уехал в Палестину на заработки. И приехал только в 1933 году и забрал семью.
Перес дважды посещал малую родину. Владимир Иванович с детства был знаком с Шимоном, они вместе учились в школе и тогда будущий политик был просто Сёмой.
Владимир Волков:
Не называл я его президентом. Сёма мы называли, как в детстве было. У меня дома он был, заходил, вспоминали мы. Расспрашивал меня, как я жил, где учился.
Перес лауреат Нобелевской премии мира. О белорусских корнях и дедушке раввине, который погиб во время войны, политик часто вспоминал в интервью.
Шимон Перес, президент государства Израиль (2007-2014 г):
Родился в маленьком еврейском местечке. Эта земля была под польским контролем, но это была Беларусь. Многому меня научил мой дедушка, он учил меня Талмуду и Достоевскому. Я был под его чарами, ведь дед учился в ешиве. И он, и отец родились в Воложине. А там находилась самая известная во всем еврейском мире ешива.
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