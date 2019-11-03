«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Трое из девяти президентов Израиля имеют белорусские корни. Хаим Вейцман родился в деревне Мотоль на Полесье. В 1949 он стал первым президентом в истории Израиля.

А деревня Вишнево – родина Шимона Переса. Полномочия президента он сложил с себя в 2014 году. Здесь, в Воложинском районе, Перес жил до 11 лет.

Владимир Волков, одноклассник Шимона Переса: Шимона Переса батька в 1931 году уехал в Палестину на заработки. И приехал только в 1933 году и забрал семью.

Перес дважды посещал малую родину. Владимир Иванович с детства был знаком с Шимоном, они вместе учились в школе и тогда будущий политик был просто Сёмой.

Владимир Волков:

Не называл я его президентом. Сёма мы называли, как в детстве было. У меня дома он был, заходил, вспоминали мы. Расспрашивал меня, как я жил, где учился.