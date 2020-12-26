Сын отказался от подарка и растрогал родителей. Ведь мальчик поступил так ради другого ребёнка

Мальчик узнал историю другого ребёнка и захотел отдать ему свой подарок. Поступок сына заставил родителей гордиться им.

Как сообщает Good News Network, 41-летние супруги Джейсон и Сэнди Бойер из американского штата Северная Каролина по случаю Рождества захотели устроить праздник для другой семьи. Чета Бойер узнала про мальчика, у которого от рака умер дедушка. Ребёнка, а также его братьев и сестёр теперь воспитывает только бабушка.

Джейсон и Сэнди заглянули в список желаний малыша. И на первой строчке находился гироскутер. Пара рассказала о ситуации ребёнка своему сыну Хадсону. 9-летний мальчик тоже хотел гироскутер, но узнав о желании другого ребёнка, он тут же согласился, чтобы Санта-Клаус отдал его подарок.