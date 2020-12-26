Сын отказался от подарка и растрогал родителей. Ведь мальчик поступил так ради другого ребёнка
Мальчик узнал историю другого ребёнка и захотел отдать ему свой подарок. Поступок сына заставил родителей гордиться им.
Как сообщает Good News Network, 41-летние супруги Джейсон и Сэнди Бойер из американского штата Северная Каролина по случаю Рождества захотели устроить праздник для другой семьи. Чета Бойер узнала про мальчика, у которого от рака умер дедушка. Ребёнка, а также его братьев и сестёр теперь воспитывает только бабушка.
Джейсон и Сэнди заглянули в список желаний малыша. И на первой строчке находился гироскутер. Пара рассказала о ситуации ребёнка своему сыну Хадсону. 9-летний мальчик тоже хотел гироскутер, но узнав о желании другого ребёнка, он тут же согласился, чтобы Санта-Клаус отдал его подарок.
Фото: Good News Network / SWNS
Родители остались довольны ответом, хотя и подумали, что очень скоро Хадсон обо всём забудет. Каково же было их удивление, когда сын не просто не забыл, а прямо в письме Санта-Клаусу попросил отдать его гироскутер другому мальчику.
Фото: Good News Network / SWNS
«Дорогой Санта, я хочу уступить мой рождественский подарок маленькому ребёнку, который живёт только с его бабушкой и дедушкой, я хочу отдать ему гироскутер. Можешь помочь мне с этим? От Хадсона», – попросил сын Бойеров.
Джейсон и Сэнди были растроганы, пара решила, что оба ребёнка обязательно получат свой желанный подарок.
Кстати, ранее мы рассказывали о девочке, которой тоже удалось чуть ли не довести родителей до слёз. И причина тоже в письме Санта-Клаусу – подробности здесь.