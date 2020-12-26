Прямой эфир

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках

26 декабря 2020 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Reddit есть сообщество пользователей, которые занимаются «мусорным дайвингом». В качестве хобби люди прогуливаются возле свалок и присматриваются к тому, что лежит в мусорных контейнерах. 

Обычно вежливый человек просто не обратит на это внимания, но он также и не узнает, какие порой невероятные находки делают люди, копаясь в мусоре. Вот несколько примеров удачных «уловов». 

Моноблок Dell 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -1

Фото: reddit.com/user/Cult7Choir 

Золотой браслет 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -4

 Фото: reddit.com/user/UrbanRelicHunter 

Лампа Вуда 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -7

Фото: reddit.com/user/9inety9 

Беговая дорожка 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -10

Фото: reddit.com/user/AMac1696 

Мультиварка и чайник 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -13

Фото: reddit.com/user/InfatuatedCoconut314 

Изделия из серебра и золота 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -16

Фото: reddit.com/user/UrbanRelicHunter 

iPhone 5c 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -19

 Фото: reddit.com/user/Underfire17 

Набор электроинструментов 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -22

Фото: reddit.com/user/HERMANNATOR85 

iMac 2010 года и три ноутбука 

Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках -25

Фото: reddit.com/user/BloodedManiac 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая решила при помощи заколки получить настоящий дом. И у неё уже есть автомобиль – здесь подробности.

# Археология # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Яркие события или скучные ссоры? Что предсказывает Овнам гороскоп на 2021 год
26 декабря 2020 11:51

Яркие события или скучные ссоры? Что предсказывает Овнам гороскоп на 2021 год

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов
26 декабря 2020 11:50

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов

Вдова Олега Табакова Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации
26 декабря 2020 10:44

Вдова Олега Табакова Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации