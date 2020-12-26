Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках

На Reddit есть сообщество пользователей, которые занимаются «мусорным дайвингом». В качестве хобби люди прогуливаются возле свалок и присматриваются к тому, что лежит в мусорных контейнерах.

Обычно вежливый человек просто не обратит на это внимания, но он также и не узнает, какие порой невероятные находки делают люди, копаясь в мусоре. Вот несколько примеров удачных «уловов».

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