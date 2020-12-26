Неужели это можно выбросить? Люди показали, какие находки сделали в мусорных баках и на свалках
На Reddit есть сообщество пользователей, которые занимаются «мусорным дайвингом». В качестве хобби люди прогуливаются возле свалок и присматриваются к тому, что лежит в мусорных контейнерах.
Обычно вежливый человек просто не обратит на это внимания, но он также и не узнает, какие порой невероятные находки делают люди, копаясь в мусоре. Вот несколько примеров удачных «уловов».
Моноблок Dell
Фото: reddit.com/user/Cult7Choir
Золотой браслет
Фото: reddit.com/user/UrbanRelicHunter
Лампа Вуда
Фото: reddit.com/user/9inety9
Беговая дорожка
Фото: reddit.com/user/AMac1696
Мультиварка и чайник
Фото: reddit.com/user/InfatuatedCoconut314
Изделия из серебра и золота
Фото: reddit.com/user/UrbanRelicHunter
iPhone 5c
Фото: reddit.com/user/Underfire17
Набор электроинструментов
Фото: reddit.com/user/HERMANNATOR85
iMac 2010 года и три ноутбука
Фото: reddit.com/user/BloodedManiac
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая решила при помощи заколки получить настоящий дом. И у неё уже есть автомобиль – здесь подробности.