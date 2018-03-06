«Для меня это был образцовый заплыв». 99-летний пловец из Австралии установил мировой рекорд

99-летний австралийский пловец установил мировой рекорд в своей возрастной категории на дистанции 50 метров вольным стилем. Джордж Коронес преодолел эту дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Результат стал новой отметкой в возрастной категории 100-104 года. Сам Коронес, которому в апреле этого года исполнится 100 лет, сказал, что очень доволен таким результатом. «Для меня это был образцовый заплыв, хорошо сбалансированный... Я был готов сильно ударить рукой по противоположной стене бассейна», – поделился он с BBC.



Джордж Коронес. Фото: EPA



Пловец также сказал, что был невероятно удивлён тем, как шумно его поддерживали болельщики на Золотом побережье. Коронес был единственным участником соревнований, которые были организованы специально для того, чтобы дать ему шанс побить рекорд.



«Мы только что стали свидетелями исторического момента», – написала команда Australian Dolphins на своей странице в Facebook.

Джордж Коронес живёт в Брисбене. Он признался, что любил плавать в молодости, но вернулся к этому занятию лишь после того, как ему исполнилось 80 лет. Джордж Коронес:

Я бросил плавание в начале Второй мировой войны и не занимался этим до выхода на пенсию. Я вернулся к плаванию, чтобы поддерживать физическую форму. Он признался, что плавание стало для него физически нелёгким делом, но тут помогает подготовка. В среднем он ходит в бассейн три раза в неделю, а потом ещё и в тренажерный зал.



Джордж Коронес. Фото: EPA