Студенту не хватало денег, чтобы оплатить учёбу. Помощь пришла откуда не ждали

Парень учился на первом курсе колледжа, когда родители юноши потеряли работу. Молодой человек не смог бы сам полностью оплатить учёбу, но подоспела неожиданная помощь.

Как сообщает Good News Network, Сай Ньюсон Грин поступил в колледж и благополучно учился. Однако примерно за год произошли сразу два несчастных случая. Сначала отец Грина перенёс сердечный приступ, в результате чего мужчине потребовалась пересадка органа. Затем Мать Сая попала в аварию, последствием которой стало ухудшение зрения.

Оба родителя Грина остались без работы, а его собственной подработки не хватало, чтобы помогать семье и оплачивать образование. Однако Сай неожиданно получил помощь в размере 32 тысяч долларов. Деньги ему собрали… заключённые тюрьмы, которая находится в Соледаде, штат Калифорния.

Дело в том, что преподаватель школы, в которой учился Грин, в 2013 году запустил программу под названием «Упражнение на сочувствие». Учитель английского языка Джим Мичелетти предложил своим коллегам и ученикам посещать тюрьму и общаться с заключёнными. В основном находящиеся в тюрьме люди рассказывали о книгах, которые они читали.