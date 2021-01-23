Студенту не хватало денег, чтобы оплатить учёбу. Помощь пришла откуда не ждали

Парень учился на первом курсе колледжа, когда родители юноши потеряли работу. Молодой человек не смог бы сам полностью оплатить учёбу, но подоспела неожиданная помощь.
Как сообщает Good News Network, Сай Ньюсон Грин поступил в колледж и благополучно учился. Однако примерно за год произошли сразу два несчастных случая. Сначала отец Грина перенёс сердечный приступ, в результате чего мужчине потребовалась пересадка органа. Затем Мать Сая попала в аварию, последствием которой стало ухудшение зрения.
Оба родителя Грина остались без работы, а его собственной подработки не хватало, чтобы помогать семье и оплачивать образование. Однако Сай неожиданно получил помощь в размере 32 тысяч долларов. Деньги ему собрали… заключённые тюрьмы, которая находится в Соледаде, штат Калифорния.
Дело в том, что преподаватель школы, в которой учился Грин, в 2013 году запустил программу под названием «Упражнение на сочувствие». Учитель английского языка Джим Мичелетти предложил своим коллегам и ученикам посещать тюрьму и общаться с заключёнными. В основном находящиеся в тюрьме люди рассказывали о книгах, которые они читали.
Фото: Good News Network / Palma School
В 2016 году сокамерники Джейсон Брайант и Тед Грей прочитали книгу о взаимопомощи. Эта история так вдохновила их, что мужчины захотели кому-нибудь помочь. После некоторых размышлений Джейсон и Тед решили копить деньги, чтобы однажды прийти на помощь талантливому, но попавшему в затруднительную ситуацию студенту.
Грин оказался как раз таким. Он показывал отличные результаты в учёбе, а также проявлял хорошие успехи в спорте. Узнав о беде 19-летнего парня, сокамерники захотели отдать свои накопления ему. К Джейсону и Теду присоединились и другие заключённые, чтобы получилась необходимая сумма.
Сай был удивлён, но очень рад помощи, которую получил оттуда, откуда совсем не ждал. Теперь молодой человек сможет оплатить обучение не только на втором курсе, но и до самого выпускного. В дальнейшем парень планирует как-нибудь отблагодарить людей за их доброту.
Что касается Джейсона, то он отбывал 26-летний срок за вооружённое ограбление, в результате которого погиб человек. Брайант провёл в тюрьме 20 лет, после чего был освобождён. Сейчас мужчина возглавляет некоммерческую организацию, которая занимается снижением уровня рецидивов через обучение, помощь с трудоустройством и налаживанием стабильной жизни.
Кстати, ранее мы рассказывали про студента с неудержимой тягой к знаниям. Парень проник в запертую аудиторию через вентиляцию – здесь подробнее.