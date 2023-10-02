2 октября Всемирный день игры. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 2 октября, Всемирный день архитектуры. Архитекторы всего мира и ценители архитектурных шедевров отмечают свой профессиональный международный праздник ежегодно в первый понедельник октября. Архитектура является абсолютно самостоятельным направлением в искусстве.

Посредством строительных материалов в художественных образах они выражают общественные идеи своего времени. Сегодняшний праздник – это признание творческой и инновационной работы архитекторов, а также той важной роли, которую играет архитектура в нашей с вами жизни.