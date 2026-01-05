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Трамп утверждает, что не верит в удар Киева по резиденции Путина

05 января 2026 11:24
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Трамп утверждает, что не верит в удар Киева по резиденции Путина-0

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в нападение Украины на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, «что-то произошло неподалеку», но это не было атакой на дом российского лидера.

Он пояснил, что ранее осудил Киев, потому что слышал об инциденте от Путина и не имел подтверждения. Сейчас, после проверки, президент США считает, что никакого нападения не было, и выражает надежду на урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Фото: pixabay

# Международная политика

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