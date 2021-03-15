Что делать, чтобы перестать жить прошлым? Этот простой способ поможет

Нет лучшей медитации, чем погружение в приятные воспоминания. Ностальгия о былом – безусловно, приятный процесс, но с подвохом. Бороздя просторы памяти, есть риск потерять ощущение реальности. Олеся Пономаренко, психолог:

Мы можем вспоминать какие-то события из прошлого, как раз подпитываться от них, брать вот эти позитивные эмоции, которые мы получали от тех событий. То событие оказывается таким триггером, который запускает в нас позитивные эмоции, хорошие вибрации, высокие. Совсем другая история, когда человек погружается в прошлое и берет из него какие-то негативные моменты.

Для путешествующих во времени жизнь стоит на паузе. Они цепляются за «счастливое вчера», упуская возможности «сегодня». В сущности, этим грешит каждый из нас на закате своей карьеры или молодости, с утратой близких или потерей себя. Олеся Пономаренко:

Прошлым живут чаще всего люди постарше, у которых есть в прошлом богатый жизненный опыт, они многое видели, они многое прошли. И там, конечно, было много хорошего, замечательного, им хочется вернуться в эти прекрасные времена, и я очень их понимаю. Но я уверена, что люди в любом возрасте могут развиваться, читать, предпринимать что-то, чтобы не бояться будущего и с радостью идти вперед.

Страх будущего – бесплатный и безлимитный билет в прошлое. Неизведанное пугает и все больше отсылает нас к привычному и понятному. Олеся Пономаренко:

Вообще, страх встроен в нашу психику не зря и совершенно неслучайно, он встроен, чтобы наша психика предугадывала будущее, чтобы нам дать возможность рассмотреть, а вдруг там есть действительно опасность и тогда сработать на то, чтобы мы себя спасли.

Чтобы не дать себя затянуть в бездну минувшего, важно в настоящем найти свои маячки и идти на свет счастливого будущего. Олеся Пономаренко:

Чтобы перестать жить в прошлом, нужно развиваться и развиваться с удовольствием, делать то, что нравится. Сходить на какое-то мероприятие, начать потихонечку общаться, может быть даже с новыми людьми, и так шаг за шагом будет происходить развитие и перевод внимания на нынешний день. Так появится возможность смотреть в завтрашний день без страха.