Собчак и Виторган трогательно поздравили сына с 3-летием

Новости России. Ксения Собчак и Максим Виторган трогательно поздравили сына с 3-летием.

Родители опубликовали на своих страницах в соцсетях милые посты.

Ксения Собчак разместила фото, на котором она держит Платона на руках. Мама именинника написала, что «правильно все-таки люди говорят – хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме «на постоянке».