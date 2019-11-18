Собчак и Виторган трогательно поздравили сына с 3-летием
Новости России. Ксения Собчак и Максим Виторган трогательно поздравили сына с 3-летием.
Родители опубликовали на своих страницах в соцсетях милые посты.
Ксения Собчак разместила фото, на котором она держит Платона на руках. Мама именинника написала, что «правильно все-таки люди говорят – хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме «на постоянке».
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Отец Платона опубликовал видео, на котором счастливый мальчик читает стихи, посвященные своему дню рождения – «прекрасный день, улыбаться мне не лень».
Максим Виторган:
3‼ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!!!
Фото: instagram.com/mvitorgan
Ксения в комментариях написала: «Тебе спасибо».
Также мальчика поздравили Глюкоза, Светлана Лобода и другие.
В сентябре этого года Ксения Собчак сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Фото со свадьбы – здесь подробнее.