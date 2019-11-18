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Собчак и Виторган трогательно поздравили сына с 3-летием

18 ноября 2019 10:33
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Новости России. Ксения Собчак и Максим Виторган трогательно поздравили сына с 3-летием.

Родители опубликовали на своих страницах в соцсетях милые посты.

Ксения Собчак разместила фото, на котором она держит Платона на руках. Мама именинника написала, что «правильно все-таки люди говорят – хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме «на постоянке».

Собчак и Виторган трогательно поздравили сына с 3-летием-1

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Отец Платона опубликовал видео, на котором счастливый мальчик читает стихи, посвященные своему дню рождения – «прекрасный день, улыбаться мне не лень». 

Максим Виторган:
3‼ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!!!

Собчак и Виторган трогательно поздравили сына с 3-летием-4

Фото: instagram.com/mvitorgan   

Ксения в комментариях написала: «Тебе спасибо».  

Также мальчика поздравили Глюкоза, Светлана Лобода и другие.  

В сентябре этого года Ксения Собчак сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Фото со свадьбы – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Ксения Собчак # Максим Виторган

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