«Собака быстрее, она помогает подтаскивать кинолога». Как проходили соревнования по биатлону среди служебных собак

Виталий Линга, майор, старший офицер отделения специальных мероприятий кинологического центра: Дистанция, грубя говоря, 9 км, которую кинолог с собакой должны преодолеть. Где-то в каких-то местах собака отдельно преодолевает, где-то кинолог какие-то элементы преодолевает один, а все остальное вместе. Это должна быть дружная компания, которая работает в одной связке. Там практически невозможно выиграть, если у тебя нет взаимодействия с собакой.

Виталий Линга: Там у каждого раздельный старт. Все стартуют с интервалом в три минуты.

Виталий Линга: Очень большая. Там для нее были отдельно задания, например, преодолеть какое-то препятствие, одно из самых сложных – задержать злоумышленника и таких задержаний минимум два, потом преодолеть какие-то водные преграды.

Виталий Линга: Тащить товарища на поводке. Это, грубо говоря, если будет бежать спортсмен и кинолог с собакой, не факт, что спортсмен выиграет, потому что собака гораздо быстрее, она помогает подтаскивать кинолога и за счет этого скорость увеличивается.

Игорь Чернявский, майор, старший команды, заместитель начальника кинологического центра – начальник питомника разведения и выращивания служебных собак:

Вы удивитесь, были чихуахуа.

Соревнования подразделяются на три группы: профессиональная группа А, в которой мы заняли первое место, профессиональная группа Б – также первое место, и гражданские представители – в Латвии это принято, это массово развивается. У гражданских там разношерстные масти, и вот я там видел две собаки чихуахуа.

У них та же самая функция?

Игорь Чернявский:

Теряется, правда, функция тянуть за собой кинолога из-за своей маломощности. Есть ряд испытаний, там надо было залезть на препятствие, здесь просто взял в руки собаку и сам залез. У некоторых кинологов возникали проблемы по дистанции, здесь она решается маленьким весом собаки.

Препятствия сложные, был один участок 50 м рва, очень жесткого, у нас была в команде представительница женского пола, также заняла в личном разряде первое место, вот она, в принципе, практически скрывалась в этом рву с водой.