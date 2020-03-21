Со старыми песнями выступать нельзя. Названы правила участия в «Евровидении-2021»

Новости мира. Организаторы «Евровидения» рассказали о правилах участия в песенном конкурсе в 2021 году.

Как сообщается на сайте «Евровидения», принято решение, что песни, написанные для конкурса в 2020 году, не могут быть использованы в 2021 году. Это противоречит правилам.

Страны участницы могут сами решить, кого им отправлять на «Евровидение-2021» – конкурсантов 2020 года или других артистов.

Организаторы конкурса понимают, что сейчас развлекательный контент особенно нужен их аудитории. Рассматривается возможность проявить уважение к артистам и их песням, которые были выбраны для участия в 2020 году, на онлайн-платформах.

Ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса «Евровидение-2020» не состоится.