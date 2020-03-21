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Со старыми песнями выступать нельзя. Названы правила участия в «Евровидении-2021»

21 марта 2020 08:55
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Новости мира. Организаторы «Евровидения» рассказали о правилах участия в песенном конкурсе в 2021 году. 

Как сообщается на сайте «Евровидения», принято решение, что песни, написанные для конкурса в 2020 году, не могут быть использованы в 2021 году. Это противоречит правилам. 

Страны участницы могут сами решить, кого им отправлять на «Евровидение-2021» – конкурсантов 2020 года или других артистов. 

Организаторы конкурса понимают, что сейчас развлекательный контент особенно нужен их аудитории. Рассматривается возможность проявить уважение к артистам и их песням, которые были выбраны для участия в 2020 году, на онлайн-платформах. 

Ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса «Евровидение-2020» не состоится. 

В следующем году конкурс может быть проведён в Роттердаме – здесь подробности

# Евровидение 2020. Нидерланды # калейдоскоп

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