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Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам

21 марта 2020 07:53
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Всем знакомо понятие скуки. Особенно легко это чувство возникает, когда вокруг одно и тоже и совсем нечем заняться. Чтобы решить эту проблему, достаточно взглянуть на своё окружение под другим углом. 

Пакистанская художница Сара Шакил нашла выход из серого и скучного мира – она стала украшать предметы, людей и животных бриллиантами, радугой или космическими пейзажами. 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам -1

Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам -3

Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам -5

Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам -7

Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам -9

Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам -11

Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам -13

Фото: instagram.com/sarashakeel 

Кстати, ранее мы рассказывали о дизайнере, который придаёт реализм людям, изображённым на картинах и бюстах.

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# Художник # калейдоскоп # Фотофакт

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