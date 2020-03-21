Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам

Всем знакомо понятие скуки. Особенно легко это чувство возникает, когда вокруг одно и тоже и совсем нечем заняться. Чтобы решить эту проблему, достаточно взглянуть на своё окружение под другим углом.

Пакистанская художница Сара Шакил нашла выход из серого и скучного мира – она стала украшать предметы, людей и животных бриллиантами, радугой или космическими пейзажами.