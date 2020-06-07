Парень сделал девушке предложение и получил отказ. Она сама хотела предложить ему стать супругами
В канун Нового года молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка отказалась, потому что хотела сама предложить парню жениться на ней.
Как сообщает The Sun, история эта началась в 2015 году в британском городе Мейдстоне. Меган Лакхарст и её парень Бэн Хайлэнд отдыхали в баре вместе с друзьями и семьёй. В какой-то момент Бэн попросил выключить музыку и опустился на одно колено.
Фото: facebook.com/ben.hyland.5
Девушка начала говорить: «Нет, нет! Не делай этого!» Растерянный парень поднялся, пара перевела это всё в шутку, но юноша сказал, что больше он не будет просить её руки.
«Было приятно узнать о его намерении жениться на мне, но мы оба не могли представить себя с кем-то другим. Так что это был вопрос выбора подходящего времени», – объяснила Лакхарст.
И вот прошло пять лет. Парню исполнилось 25 лет, а девушке – 24 года. Всё это время Меган вынашивала план. Британка попросила благословение родителей Бэна. Затем убедила свою маму, что 29 февраля – идеальная дата для того, чтобы она сделала предложение своему парню. Женщина сначала удивилась желанию дочки, но потом махнула рукой.
Далее Лакхарст сделала большой фотоальбом из совместных снимков. На каждой странице девушка называла по одной причине того, почему она любит Хайлэнда. И на последней странице были слова: «Ты женишься на мне?»
Когда альбом был готов, Меган дождалась 29 февраля, и вручила своё творение Бэну. Дойдя до последней страницы, парень расплылся в улыбке и сказал: «Похоже, я немного сумасшедший, но, да, я женюсь на тебе!»
Фото: facebook.com/ben.hyland.5
По словам девушки, она немного нервничала, что Хайлэнд может отказать ей в отместку за её отказ пять лет назад. Но, к счастью для Меган, всё прошло отлично.
Лакхарст добавила, что ей нравится всё делать на своих условиях. Когда им было по 14 лет, Бэн предложил Меган встречаться. Девушка отвергла его, а затем через неделю сама предложила юноше то же самое.
Кстати, ранее мы рассказывали о другой паре. Девушка и молодой человек поссорились, и парень уехал в другую страну, чтобы больше не видеться с бывшей.
Но в итоге через несколько лет они всё равно поженились – здесь подробнее.