Парень сделал девушке предложение и получил отказ. Она сама хотела предложить ему стать супругами

В канун Нового года молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка отказалась, потому что хотела сама предложить парню жениться на ней. Как сообщает The Sun, история эта началась в 2015 году в британском городе Мейдстоне. Меган Лакхарст и её парень Бэн Хайлэнд отдыхали в баре вместе с друзьями и семьёй. В какой-то момент Бэн попросил выключить музыку и опустился на одно колено.

Фото: facebook.com/ben.hyland.5

Девушка начала говорить: «Нет, нет! Не делай этого!» Растерянный парень поднялся, пара перевела это всё в шутку, но юноша сказал, что больше он не будет просить её руки. «Было приятно узнать о его намерении жениться на мне, но мы оба не могли представить себя с кем-то другим. Так что это был вопрос выбора подходящего времени», – объяснила Лакхарст.

Фото: The Sun

И вот прошло пять лет. Парню исполнилось 25 лет, а девушке – 24 года. Всё это время Меган вынашивала план. Британка попросила благословение родителей Бэна. Затем убедила свою маму, что 29 февраля – идеальная дата для того, чтобы она сделала предложение своему парню. Женщина сначала удивилась желанию дочки, но потом махнула рукой.

Фото: The Sun

Далее Лакхарст сделала большой фотоальбом из совместных снимков. На каждой странице девушка называла по одной причине того, почему она любит Хайлэнда. И на последней странице были слова: «Ты женишься на мне?» Когда альбом был готов, Меган дождалась 29 февраля, и вручила своё творение Бэну. Дойдя до последней страницы, парень расплылся в улыбке и сказал: «Похоже, я немного сумасшедший, но, да, я женюсь на тебе!»

Фото: facebook.com/ben.hyland.5

По словам девушки, она немного нервничала, что Хайлэнд может отказать ей в отместку за её отказ пять лет назад. Но, к счастью для Меган, всё прошло отлично. Лакхарст добавила, что ей нравится всё делать на своих условиях. Когда им было по 14 лет, Бэн предложил Меган встречаться. Девушка отвергла его, а затем через неделю сама предложила юноше то же самое.

Фото: The Sun