Прямой эфир

Невеста Бондарчука Паулина Андреева получила роль в его сериале

28 мая 2016 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 27-летняя Паулина Андреева получила одну из ключевых ролей в сериале «Спящие», продюсированием которого занимается Федор Бондарчук.

О старте съемок сообщил автор сценария Сергей Минаев («Духless», «Духless 2») на своей странице в Instagram.

Невеста Бондарчука Паулина Андреева получила роль в его сериале-1


Федор Бондарчук на съемках сериала «Спящие». Источник фото: instagram.com/sergeiminaev/

Невеста Бондарчука Паулина Андреева получила роль в его сериале-3

Несколько дней назад Минаев разместил фотографию с первого съемочного дня. На снимке запечатлены режиссер Юрий Быков и актеры Дмитрий Ульянов и Паулина Андреева.

Сергей Минаев, писатель (запись в  Instagram):
Юрий Быков объясняет Дмитрию Ульянову, как нужно разговаривать с прекрасной Паулиной Андреевой.


Федор Бондарчук на съемках сериала «Спящие». Источник фото: instagram.com/sergeiminaev/

Напомним, подробности личной жизни Федора Бондарчука минувшей весной обернулись шоком для его поклонников – режиссер расстался с супругой Светланой после 25 лет брака. Издания светской хроники сообщили, что причиной распада семьи стал роман 49-летнего режиссера с молодой актрисой.

Роман Бондарчука и Андреевой начался осенью прошлого года. Об этом знали только близкие. Ни Федор, ни Паулина свои отношения пока никак не комментируют. Что говорит Бондарчук об Андреевой, и почему убежден, что она актриса нового поколения – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Федор Бондарчук # Паулина Андреева

Другие новости рубрики

Все новости
Джонни Депп сделал заявление по поводу своего внезапного развода
27 мая 2016 14:35

Джонни Депп сделал заявление по поводу своего внезапного развода

СМИ назвали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда
26 мая 2016 10:40

СМИ назвали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда

Канадский визажист представила макияж по мотивам полотен Ван Гога и Пикассо
26 мая 2016 10:15

Канадский визажист представила макияж по мотивам полотен Ван Гога и Пикассо