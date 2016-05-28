Невеста Бондарчука Паулина Андреева получила роль в его сериале
Новости России. 27-летняя Паулина Андреева получила одну из ключевых ролей в сериале «Спящие», продюсированием которого занимается Федор Бондарчук.
О старте съемок сообщил автор сценария Сергей Минаев («Духless», «Духless 2») на своей странице в Instagram.
Федор Бондарчук на съемках сериала «Спящие». Источник фото: instagram.com/sergeiminaev/
Несколько дней назад Минаев разместил фотографию с первого съемочного дня. На снимке запечатлены режиссер Юрий Быков и актеры Дмитрий Ульянов и Паулина Андреева.
Сергей Минаев, писатель (запись в Instagram):
Юрий Быков объясняет Дмитрию Ульянову, как нужно разговаривать с прекрасной Паулиной Андреевой.
Федор Бондарчук на съемках сериала «Спящие». Источник фото: instagram.com/sergeiminaev/
Напомним, подробности личной жизни Федора Бондарчука минувшей весной обернулись шоком для его поклонников – режиссер расстался с супругой Светланой после 25 лет брака. Издания светской хроники сообщили, что причиной распада семьи стал роман 49-летнего режиссера с молодой актрисой.
Роман Бондарчука и Андреевой начался осенью прошлого года. Об этом знали только близкие. Ни Федор, ни Паулина свои отношения пока никак не комментируют. Что говорит Бондарчук об Андреевой, и почему убежден, что она актриса нового поколения – здесь подробнее.