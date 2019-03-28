«Серьёзка будет неуместна». Сергей Лазарев задорно поздравил Полину Гагарину с днём рождения

«С Днём Рождения, дорогая Полина! Знаем друг друга уже так много лет, даже институт один окончили, правда, в разное время (Школа-Студия МХАТ Forever). Вот пытаюсь тебе серьёзно что-то пожелать, но вспоминая каждый раз наше общение, граничащее с истерикой от смеха, понимаю, что вся серьёзка будет неуместна!», – написал Лазарев.

Новости Беларуси. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев поздравил певицу Полину Гагарину с 32-летием. Поздравление артист разместил на своей странице в Instagram.

Исполнитель пожелал Гагариной оставаться такой же, новых хитов и аншлага на выступлениях. Кроме того, Сергей упомянул какое-то обещание, но подробности не раскрыл.

Кстати, мы тоже не забыли о дне рождения Полины Гагариной.