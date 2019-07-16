Сергей Соседов: «Уровень и ценность творчества Ольги Бузовой равен нулю»

Сергей Соседов на фестивале «Славянский базар в Витебске» пообщался с корреспондентом СТВ Анастасией Аласанией. Музыкальный критик поделился своим мнением, зависит ли популярность исполнителя от качества его пения, а также рассказал, что не прочь бы побывать в жюри этого песенного конкурса. «Уровень и ценность творчества Ольги Бузовой равен нулю. Это полный нуль в творчестве» Если мы говорим о творческих качествах музыкального исполнителя, можно ли поставить знак «равно» между популярностью и качеством пения?

Сергей Соседов, музыкальный критик:

Нет, конечно. Это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Уровень и ценность творчества Ольги Бузовой равен нулю. Это полный нуль в творчестве. Но успех огромный! «Почему», – вы спросите. Не знаю. Не могу понять этот феномен, у меня нет ответа на этот вопрос. «Это совершенно разные вещи: популярность и талант» Это совершенно разные вещи: популярность и талант, качество. В то же время джазмены мирового класса не собрали бы Летний амфитеатр. Потому что джаз – это музыка элитарная, это музыка для гурманов. Она и зарождалась как элитарная музыка. Джаз в Америке никогда не собирал стадионы и огромные площадки. Это всегда был удел небольших залов. Понимаете? Это просто элитарная культура для особого сорта людей. Да, более образованной, более высокой, так скажем, породы. «Я могу разобрать произведение любого артиста по всем параметрам» Вас приглашали в жюри на этот конкурс?