Прямой эфир

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать

16 марта 2021 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парень с друзьями решил поужинать в ресторане известного турецкого повара, который эффектно солит свои блюда и уже давно стал мемом в интернете. Подача блюд приятно удивила компанию, а вот цены в меню наоборот.

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать-1

Фото: twitter.com/ogzeezee

Пользователь Twitter BIGG SPLASH опубликовал в своем аккаунте видео, как он ужинает в ресторане Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae, который прославился в интернете тем, как солит еду. Теперь к нему в заведение приходят люди, чтобы увидеть это вживую.

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать-4

Фото: twitter.com/ogzeezee

Но больше всего привлекло внимание подписчиков фото чека, который принесли парням после ужина. Только посмотрите, сколько стоят блюда в этом ресторане!

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать-7

Фото: twitter.com/PrinceMarcus_27

Порция шпината стоит 19 долларов, стейк «Томогавк» 275 долларов, а за один стакан спрайта придется отдать 10 долларов. Одна из самых дорогих позиций в меню стейк «Золотой томогавк», который стоит 1000 долларов. Мясо подается под тонкой пластиной настоящего золота. А ценовой рекорд побило игристое вино за 1500 долларов. За все компания отдала больше шести тысяч.  

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать-10

Фото: instagram.com/nusr_et

Пользователи социальной сети были по-настоящему шокированы.  

«Я возражаю против "Спрайта" за десять долларов и картофеля фри за 15 даже больше, чем против стейка за 1000 долларов».  

«Мне жаль, но это пустая трата денег. Иди заплати за квартиру или лучше возьми отпуск…»  

«160 долларов за спагетти…»  

А вот один из самых дорогих бургеров. И да, его тоже покрывают золотом. Где можно такой попробовать? Подробности здесь.  

# Еда # калейдоскоп # Нусрет Гёкче # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок
16 марта 2021 11:29

В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок

Помните ту самую Людку из фильма «Любовь и голуби»? Посмотрите, как изменилась актриса за 37 лет
16 марта 2021 10:12

Помните ту самую Людку из фильма «Любовь и голуби»? Посмотрите, как изменилась актриса за 37 лет

Её волосы уже почти 2 метра! Девушка делится секретом длинных волос
16 марта 2021 09:31

Её волосы уже почти 2 метра! Девушка делится секретом длинных волос