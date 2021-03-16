Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать

Парень с друзьями решил поужинать в ресторане известного турецкого повара, который эффектно солит свои блюда и уже давно стал мемом в интернете. Подача блюд приятно удивила компанию, а вот цены в меню наоборот.

Пользователь Twitter BIGG SPLASH опубликовал в своем аккаунте видео, как он ужинает в ресторане Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae, который прославился в интернете тем, как солит еду. Теперь к нему в заведение приходят люди, чтобы увидеть это вживую.

Но больше всего привлекло внимание подписчиков фото чека, который принесли парням после ужина. Только посмотрите, сколько стоят блюда в этом ресторане!

Порция шпината стоит 19 долларов, стейк «Томогавк» – 275 долларов, а за один стакан спрайта придется отдать 10 долларов. Одна из самых дорогих позиций в меню – стейк «Золотой томогавк», который стоит 1000 долларов. Мясо подается под тонкой пластиной настоящего золота. А ценовой рекорд побило игристое вино за 1500 долларов. За все компания отдала больше шести тысяч.

Пользователи социальной сети были по-настоящему шокированы.

«Я возражаю против "Спрайта" за десять долларов и картофеля фри за 15 даже больше, чем против стейка за 1000 долларов».

«Мне жаль, но это пустая трата денег. Иди заплати за квартиру или лучше возьми отпуск…»

«160 долларов за спагетти…»