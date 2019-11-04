Нужно больше отдыха. При рабочей неделе с тремя выходными люди работают на 40% эффективнее

Давайте помечтаем. Представьте, что вы приходите на работу, начальство собирает вас и остальных сотрудников на совещание, где говорит: в рамках эксперимента вы целый месяц будете работать по четыре дня в неделю. Представили? На самом деле это не вымысел.
Как сообщает SoraNews24, в этом году Microsoft Japan провела такой эксперимент. В августе всем работникам компании (2 300 человек) сказали, что на протяжении одного месяца их присутствие по пятницам больше не требуется. Мол, распоряжайтесь свободным временем, как пожелаете. Кстати, зарплата оставалась той же и из отпуска эти дни не отнимались.
Фото: tech.nikkeibp.co.jp / Microsoft Japan
В итоге эксперимент прошёл успешно. В августе работники отпрашивались на 25,4% реже. Было напечатано на 58,7% меньше страниц. Затраты на электроэнергию в офисе сократились на 23,1%. Производительность увеличилась на 39,9%, то есть за меньшее время люди сделали больше работы. И, конечно, экспериментом остались довольны 92,1% сотрудников компании.
Увидев результаты, в Microsoft Japan заявили о желании повторить опыт, правда, когда именно – не уточняется.
Ранее мы рассказывали о том, сколько времени люди проводили на работе в разные эпохи.
Хуже всего приходилось жителям 19 века – здесь подробности.