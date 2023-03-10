Сегодня отмечают необычный праздник – День облачных слонов. Чем ещё известно 10 марта?

Международный день волынки

10 марта отмечают Международный день волынки. Создание в 2012 году этого праздника было связано с надеждой привлечь внимание к более чем 130 различным типам волынок во всем мире, их истории. Волынка. Какие ассоциации возникают у вас при упоминании этого инструмента? Наверняка, сказочная Шотландия с ее живописными равнинами и старинными замками, мужчина в клетчатой юбке, держащий в руках своеобразный «мешочек» с торчащими из него трубочками. Многие считают волынку исконно шотландским инструментом. Однако она является традиционным инструментом многих народов Европы и Азии. Некоторые считают, что голос волынки обладает магическими свойствами. Резкий непрерывный тембр инструмента, который слышен на несколько километров, неизменно приковывает к себе внимание.

Международный день парика отмечают ежегодно 10 марта, начиная с 2016 года. Часто думают, что парики предназначены только для людей, потерявших волосы. Это не так. Многие знаменитости открыто признают, что они используют парики в качестве аксессуара к своему модному образу. Актеры на протяжении всей истории использовали парики как часть своих костюмов. Сегодня есть возможность не только не волноваться о том, как выглядят ваши волосы, но и выразить себя. Кстати, парик – отличный способ протестировать новую прическу или цвет, не делая ничего радикального с вашими волосами.

10 марта 1535 года испанскими мореплавателями в Тихом океане были открыты Галапагосские острова. Эти острова расположены в 972 километрах к западу от Эквадора. Сейчас они больше всего известны тем, что на них проживают самые большие черепахи в мире.

День облачных слонов – праздник весеннего настроения и неподдельного счастья. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на причудливую форму облаков, плывущих над нашими головами? При должной наблюдательности и фантазии тут можно разглядеть и белогривых лошадок, и забавных щенков, и веселых медвежат. Каждый год 10 марта отмечается День облачных слонов – необычный праздник тех, кто любит наслаждаться жизнью и ценит каждый момент. В этот день непременно стоит отправиться на прогулку – свежий весенний воздух пойдет на пользу; полюбоваться облаками, конечно, если погода позволяет; вместе с ребенком рассматривать небо – это интересное и увлекательное занятие для детей.

И пусть этот день запомнится чем-то хорошим!