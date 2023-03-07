7 марта придумали игру «Монополия». Вот чем ещё известен этот день в истории

День рождения телефона

7 марта – День рождения телефона. В этот день в 1876 году американский инженер Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. В том же году телефон Белла был продемонстрирован посетителям Всемирной выставки в Филадельфии. История дальнейшего развития телефона включает в себя электретный микрофон, заменивший угольный, громкую связь, тоновый набор, цифровое сжатие звука. Новые технологии: IP-телефония, сотовая связь. Сейчас уже невозможно представить жизнь людей без этого уникального изобретения. Белл скончался 2 августа 1922 года. После его смерти все телефоны Соединенных Штатов (более 13 миллионов) были отключены в течение минуты молчания, чтобы почтить память.

7 марта 1933 года – в США то было время экономического и финансового кризиса – инженер Чарльз Дарроу, который потерял работу, чтобы отвлечься и хотя бы на вечер представить себя преуспевающим бизнесменом, придумал игру «Монополия». Закончив вырезать дома и отели из кусочков дерева, а фишки – из браслета жены, он предложил «Монополию» ведущим производителям игр в Америке братьям Паркер. Но те, посчитав игру слишком сложной, поначалу от нее отказались. Лишь почти два года спустя братья все же рискнули и выпустили «Монополию». Всю Америку, а затем и весь мир захлестнула монополимания. А Чарльз Дарроу стал миллионером.

7 марта празднуется День теплого одеяла, своими объятиями защищающего от стужи и ночных кошмаров. Покрывало из шерсти пришло на смену шкурам диких животных. Ворсистая ткань для производства одеял появилась в 1340 году в Англии, ее придумал ремесленник Томас Бланкетт. Материалом для изготовления выступала приятная на ощупь шерсть домашнего скота. Хотя задолго до Бланкетта, в III-IV веках нашей эры, китайцы начали ткать покрывала для сна из шелка. Сегодня одеяло необязательно должно быть из шерсти. Для их пошива используются современные материалы и утеплители – синтепон, пух, перо, экзотические бамбук и эвкалипт. Завернувшись в теплое одеяло, можно на время спрятаться от внешнего мира, чтобы выспаться и восстановить силы. Все, кто ценит по достоинству эту важную постельную принадлежность, отмечают 7 марта забавный и трогательный День теплого одеяла.

Пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!