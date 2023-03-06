6 марта – Всемирный день женского платья. Вот чем ещё известна эта дата

День замороженных продуктов

6 марта отмечается необычный праздник – День замороженных продуктов питания. Именно в этот день в 1930 году в США начала продаваться первая замороженная пища. Революцию в пищевой промышленности произвел Кларенс Бердсай. Идея применения методов заморозки пищевых продуктов пришла ему в голову во время путешествия на собачьих упряжках на канадском полуострове Лабрадоре. Он накопил денег, вернулся в США и открыл там свое дело по продаже замороженных продуктов. Замораживание – один из самых эффективных способов хранения любых пищевых продуктов. Замораживать можно мясо, рыбу, фрукты, овощи, тесто и готовую еду, а современные методы заморозки позволяют максимально сохранить все витамины и питательные вещества.

Универсальные лечебные качества и широкое распространение в медицине дают основание назвать аспирин одним из главных лекарств XX века. 6 марта 1899 года было зарегистрировано лекарство под торговой маркой аспирин. Его создал сотрудник компании «Байер» Феликс Хоффман. В 1918 году в мире началась эпидемия гриппа «испанки» – самая смертоносная пандемия в истории человечества. Остановил ее именно аспирин. Это стало лучшей рекомендацией для нового лекарства. Препарат, названный «лекарством века», очень быстро завоевал популярность во всем мире. В 1950 году аспирин был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как анальгетик с наибольшим объемом продаж. А в результате многолетних исследований было открыто еще множество полезных свойств аспирина.

6 марта – Всемирный день женского платья. История платья уходит в глубину веков. Сегодня разнообразие моделей этого самого распространенного символа женственности не имеет границ. Платья украшают различными аксессуарами, орнаментами, драгоценными камнями. Самые творческие модницы не ограничиваются и этим – они творят настоящие произведения искусства, представляя миру дизайнерские платья, созданные из непривычных для одежды материалов. Главной традицией праздника является проведение пышных показов мод, на которых представляют различные модели платьев ведущие мировые дома моды.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!