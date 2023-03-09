9 марта – День домашних насекомых. Чем ещё известна эта дата?

9 марта – Международный день диджея. Это не обычная праздничная дата, а важнейшая благотворительная акция, проводимая с 2002 года от имени мировой клубной сферы. Ежегодно во многих странах организуется целая неделя благотворительности в помощь больным людям, а завершающий этап акций выпадает как раз на 9 марта. В этот день все доходы, заработанные диджеями, радиоканалами, ночными развлекательными заведениями, передаются в благотворительные фонды.
Второй четверг марта – Всемирный день почки. Эту дату основали с целью привлечения внимания к проблемам почечных болезней. Этот парный орган невероятно трудоспособен и в состоянии выполнять свои функции, уже будучи основательно пораженным. К моменту, когда человек ощущает беспокойство по поводу почек, его естественные фильтры могут быть изношены до 90 %. Сейчас достижения в медицине позволяют излечивать большинство болезней почек. Необходимо лишь вести здоровый, активный образ жизни, систематически проходить обследования, привлекать к этому процессу родных и близких, убеждая их в необходимости диспансеризации, даже если ничего не беспокоит, не болит и не дает о себе знать. Всемирный день почки ежегодно напоминает об этом.
9 марта 1959 года в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была впервые продемонстрирована кукла Барби. Создателем этой знаменитой на весь мир игрушки была Рут Хэндлер. Свое имя кукла получила в честь ее дочери. Первая Барби, одетая в полосатый купальник, была сделана из винилового пластика, который обеспечивал подвижность ее рук, ног и шеи. Внешний вид куклы соответствовал женскому идеалу тех лет: прическа в стиле Брижит Бардо, с челкой под Одри Хепберн и ярко подведенные глаза. В течение последующих лет образ Барби постоянно менялся, более 70 дизайнеров, от Версаче до Картье, создавали для нее эскизы платьев. По статистике, в среднем каждую секунду в мире продается три куклы Барби.
Среди прочих домашних питомцев, которые скрашивают одиночество человека, расширяют его мир и радуют глаз, все большее распространение начали получать домашние насекомые. Именно им и посвящен День домашних насекомых, отмечаемый ежегодно 9 марта. Вряд ли насекомое можно назвать другом человека в том же смысле, который мы вкладываем в это понятие по отношению, скажем, к собакам или кошкам. Однако мир насекомых всегда был интересен многим людям, потому что большая его часть остается скрытой от глаз человека. Среди наиболее распространенных сегодня домашних насекомых преобладают бабочки, тропические тараканы, жуки и богомолы.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!
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