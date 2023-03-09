9 марта – День домашних насекомых. Чем ещё известна эта дата?

Международный день диджея

9 марта – Международный день диджея. Это не обычная праздничная дата, а важнейшая благотворительная акция, проводимая с 2002 года от имени мировой клубной сферы. Ежегодно во многих странах организуется целая неделя благотворительности в помощь больным людям, а завершающий этап акций выпадает как раз на 9 марта. В этот день все доходы, заработанные диджеями, радиоканалами, ночными развлекательными заведениями, передаются в благотворительные фонды.

Второй четверг марта – Всемирный день почки. Эту дату основали с целью привлечения внимания к проблемам почечных болезней. Этот парный орган невероятно трудоспособен и в состоянии выполнять свои функции, уже будучи основательно пораженным. К моменту, когда человек ощущает беспокойство по поводу почек, его естественные фильтры могут быть изношены до 90 %. Сейчас достижения в медицине позволяют излечивать большинство болезней почек. Необходимо лишь вести здоровый, активный образ жизни, систематически проходить обследования, привлекать к этому процессу родных и близких, убеждая их в необходимости диспансеризации, даже если ничего не беспокоит, не болит и не дает о себе знать. Всемирный день почки ежегодно напоминает об этом. 9 марта 1959 года впервые продемонстрировали куклу Барби

9 марта 1959 года в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была впервые продемонстрирована кукла Барби. Создателем этой знаменитой на весь мир игрушки была Рут Хэндлер. Свое имя кукла получила в честь ее дочери. Первая Барби, одетая в полосатый купальник, была сделана из винилового пластика, который обеспечивал подвижность ее рук, ног и шеи. Внешний вид куклы соответствовал женскому идеалу тех лет: прическа в стиле Брижит Бардо, с челкой под Одри Хепберн и ярко подведенные глаза. В течение последующих лет образ Барби постоянно менялся, более 70 дизайнеров, от Версаче до Картье, создавали для нее эскизы платьев. По статистике, в среднем каждую секунду в мире продается три куклы Барби. День домашних насекомых