Звезда мирового футбола Лионель Месси женился на подруге детства

Новости Бразилии. И последнее. Один из самых завидных женихов, звезда мирового футбола Лионель Месси наконец-то обручился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. И последнее. Один из самых завидных женихов, звезда мирового футбола Лионель Месси наконец-то обручился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свадьбу спортсмена обсуждает весь интернет.
Избранница футболиста – его подруга детства, с которой, к слову, он уже давно жил в гражданском браке.
У пары – двое сыновей. Торжество проходит в родном городе влюбленных – аргентинском Росарио. На праздник были приглашены 260 гостей, в их числе известные спортсмены и селебрити. Примечательно, что молодожены решили не принимать подарки. Вместо этого предложили гостям делать пожертвования на благотворительность.