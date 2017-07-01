Звезда мирового футбола Лионель Месси женился на подруге детства

Новости Бразилии. И последнее. Один из самых завидных женихов, звезда мирового футбола Лионель Месси наконец-то обручился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свадьбу спортсмена обсуждает весь интернет.

Избранница футболиста – его подруга детства, с которой, к слову, он уже давно жил в гражданском браке.