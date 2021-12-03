«Стараемся сделать лучшую рыбалку в Беларуси». В этом экопарке научат ловить форель и готовить её

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пятница – время подумать о своем релаксе. Сегодня мы вам подскажем местечко для идеального выходного и отправимся в экопарк возле городка Новоселки.

Чудеса Минщины. Час от столицы. Направление Пуховичи. Можно выдохнуть городские проблемы. На зеленом островке разливается 9 озер. Раскинулись плодово-овощные плантации, уютные домики. Крестьянско-фермерское хозяйство – оно же загородный комплекс в одном флаконе. Экологическая миссия на высоте.

Виктория Поворотная, менеджер:

Здесь растут лекарственные травы, которые в перспективе составляют наши чаи. Вся продукция, производимая здесь, экологична. Это яблони, груши, вишня, черешня, голубика. На территории экопарка есть экспериментальная площадка по почвогрунтам и биогумусу. Биогумус производится на основе бурого угля, перерабатывается специальными червями, считается, что можно повысить плодородность почвы. На 168 цветущих гектарах с трудом верится, что когда-то здесь был танковый полигон. А сегодня зарыблены водоемы, и можно поклевать на удачу. Рекорд в 52 килограмма форели пока никто не побил, вся надежда на нас.

– Это как в фильме «Бриллиантовая рука», клев вы мне сегодня обеспечите.

– Да, тихо, не спешите. Вот ваша первая форелька.

– Золотая рыбка. Рыболовы сюда слетаются круглый год. Кто для души, кто из спортивного интереса. 20 видов хвостатых, благодать для тихой охоты. Здесь устраивают батлы для профи, обучают с нуля детей и организуют для новичков рыбалку с гидом.

Евгений Липский, главный рыбовод:

Спортсмены, которые ловят трофейную рыбу, приезжают, фотографируются, бережно отпускают и получают кучу эмоций и удовольствия. У нас есть водоем, мы его называем царь-озеро, где присутствуют карпы до 15 килограммов, амуры такие же огромные, большие, плавает веслонос до 25 килограммов. Принцип на рыбалке – поймал и по факту оплатил. Стараемся сделать лучшую рыбалку в Беларуси. По-щучьему веленью. Свою добычу туристы могут приготовить, не отходя от кассы в местном ресторане. Фирменные рецепты подскажет маэстро. Можно всей семьей поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Научиться жарить бананы, делать пасту, лепить хачапури. Гастротур. А главное – все меню здесь из локальных экопродуктов.

Денис Исаев, шеф-повар:

Мы используем только микрозелень, выращенную у нас. Над нами парники, где выращиваются наши томаты, огурцы, перцы, это сейчас очень модно.

Подкрепились. Отправляемся изучать чудо экологической мысли – гринхаус. Зимний сад обеспечит тропический настрой. Экзотические кадры в кармане. В оранжерее проходят ретриты по йоге. Частичка Индии и здоровый лад – гарантия перезагрузки. Здесь благоухают даже крыши.

Виктория Поворотная:

Уникальность этого дома в том, что вся потребляемая вода питает эти растения, то есть самосообщающаяся система. Часть энергии в доме вырабатывается посредством солнечных батарей на крыше. Как видите, здесь настоящий чудо-сад: клюква, зверобой, крыжовник. Расположены шезлонги и столик. Для любителей активных прогулок есть веломобили, электросамокаты, веревочный городок. Заново родиться поможет иппотерапия и сон на ульях. СПА-процедуры и бани на озере сделают еще краше. Виктория Поворотная:

Все бани русские, протапливаются на дровах. У каждой бани есть благоустроенная терраса с мангальной зоной, можно пожарить шашлык. Попарившись в бане, есть возможность сразу же нырнуть в озеро. Отдыхать на природе можно с комфортом. Модное направление глэмпинг развивают во всем мире. Индейские вигвамы на берегу озера Надежда тому доказательство. Самобытно. Незабываемо.

Анастасия Макеева:

Здесь себя чувствуешь как Чингачгук. Здесь тоже можно остановиться? Виктория Поворотная:

Конечно, внутри можно жарить что-то, пить глинтвейн, горячий чай. Детям очень нравится. Здесь есть ощущение шалаша. Анастасия Макеева:

Не хватает только хаски.

Зато есть барашки-козочки. Романовская порода славится добрым нравом, все кудряшки контактные и готовы попозировать. А если вы возьмете морковку, цены вам не будет.

Анна Медведева, зоотехник:

Ягнята рождаются два раза в год у этих овечек, причем каждая дает от двух до трех ягнят, они очень плодовитые. Дима наш баран племенной, очень упрямый, иногда бодается, но мы стараемся поддерживать с ним добрые отношения, даем взятки зерном. Картина маслом. На птичьем дворе расхаживают индоутки, серые дикие и белые домашние гуси. Скоро вольеры обновят, и красок добавят павлины-фазаны. Анастасия Макеева:

Вот они возмущаются, что-то не нравится.

Анна Медведева:

Мы стоим возле их еды, гуси боятся, и они хотят, чтобы мы ушли, и они покушают свою картошечку. Гуси живут семьями, это полигамная птица, и у 1 гуся 3-5 гусынь. Яркой точкой станет визит в страну оленью. 13 ланей, 2 марала – сказка про Бэмби оживает под Рождество.