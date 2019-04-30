«Мужество наших белорусских женщин!» Фильм из цикла «Тайны Беларуси» покажут на СТВ 9 мая. Что ещё ждёт зрителей?

В эти весенние дни, когда всё оживает и наполняется новым дыханием, мы понимаем, как прекрасна мирная жизнь и как она нам дорога. И за всё это мы благодарны ветеранам, подарившим нам светлый праздник Великой Победы. Они, не щадя жизни, приближали победный май, и о них слагаются стихи и песни. Какие творческие подарки, посвящённые Дню Победы, приготовили на телеканале СТВ?

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: У нас на телеканале работают молодые режиссёры – это студенты Академии искусств. Ими подготовлен цикл роликов, посвящённых Победе и освобождению.

Телеканал СТВ готовит большой праздничный эфир. Начиная с самого утра, мы готовим специальный выпуск программы «Утро. Студия хорошего настроения». Закуплены новые сериалы, в том числе и премьерный сериал «Фронт», где снимается большое количество наших белорусских актёров. Выстроены линейки и советского кино в эти дни. И, конечно же, фишкой этого праздничного дня для канала СТВ станет телевизионный проект «Беларусь помнит. Дорога памяти».

Мы долго думали над тем, кто проведёт этот концерт, потому что по задумке режиссёра, центральными персонажами станет дедушка и его внук, которому он рассказывает то, что происходило в годы войны. Это будет некая связь поколений. У нас будет известный писатель, драматург, лауреат Государственной премии Алексей Дударев. Он настолько прочувствовался этой темой, они настолько включились... Была первая репетиция, этот мальчик, которому 9 лет, это, кстати, финалист нашего конкурса «Живая классика».

Что будет на концерте? Кто будет выступать?

Анастасия Савицкая, заместитель директора программной дирекции ЗАО «Столичное телевидение»:

Там будут любимые песни военных лет. Будут принимать участие Ярмоленко Анатолий Иванович, Ядвига Поплавская, Александр Немо, будут и молодые участники. Каждая песня у нас будет сопровождаться неким централизованным представлением, это будет отдельная законченная история. Ну, и конечно, не обойдётся и без спецэффектов. Будет интересное световое решение каждого практически номера, грамотно подобранный видеоконтент – всё вот это создаст антураж.