Самые красивые близняшки? Посмотрите, как выглядят сёстры и их мама

Сестёр называют самыми красивыми девочками в мире, но это ещё не всё. Многие поклонники считают, что их мама выглядит так, словно она не родитель, а старшая сестра.

Как сообщает Daily Mail, в 2017 году Джаки Клементс, которая всегда хотела быть моделью, создала аккаунт в Instagram для дочек, когда услышала множество лестных отзывов об их внешности.