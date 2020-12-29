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Самые красивые близняшки? Посмотрите, как выглядят сёстры и их мама

29 декабря 2020 13:44
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Сестёр называют самыми красивыми девочками в мире, но это ещё не всё. Многие поклонники считают, что их мама выглядит так, словно она не родитель, а старшая сестра. 

Как сообщает Daily Mail, в 2017 году Джаки Клементс, которая всегда хотела быть моделью, создала аккаунт в Instagram для дочек, когда услышала множество лестных отзывов об их внешности.

Самые красивые близняшки? Посмотрите, как выглядят сёстры и их мама-1

Фото: instagram.com/clementstwins 

Сама Джаки не смогла пробиться в бизнес красоты, но вот её дочкам это вполне удалось. 

Самые красивые близняшки? Посмотрите, как выглядят сёстры и их мама-4

Фото: instagram.com/clementstwins 

Постепенно число подписчиков увеличивалось, сёстры становились всё известнее. А затем в том же году Аву и Лию Клементс назвали самыми красивыми девочками в мире. После этого с детьми захотели сотрудничать модельные агентства. 

Самые красивые близняшки? Посмотрите, как выглядят сёстры и их мама-7

Фото: instagram.com/clementstwins 

А когда прославились девочки, поклонники обратили внимание и на их маму, признав, что 37-летняя Джаки совсем не выглядит на свой возраст. Недавние семейные фотографии вовсе привели пользователей в восторг, они отметили, что Джаки – словно старшая сестра Авы и Лии. 

Самые красивые близняшки? Посмотрите, как выглядят сёстры и их мама-10

Фото: instagram.com/clementstwins 

Сейчас у сестёр более 1,8 миллиона подписчиков. Помимо сотрудничества с компаниями Nike, Disney, Mattel, Target, а также модельными агентствами, Ава и Лия занимаются танцами и плаванием. И, конечно, учатся в школе. 

Самые красивые близняшки? Посмотрите, как выглядят сёстры и их мама-13

Фото: instagram.com/clementstwins 

Кстати, совсем недавно мы рассказывали про россиянку, которую назвали самой красивой девочкой в мире. Как она выглядит сейчас – смотрите здесь

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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