«Совсем маленький детёныш подбежал ко мне, обнял меня за колено и смотрел мне в глаза». Этот белорус побывал в отдалённых уголках планеты

Как белорус побывал в отдаленных уголках планеты, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Сергей Милюхин, журналист, путешественник:

Это храбрая муха, которая сидит на носу у льва.

Это ротшильдские жирафы.

Буффало во время дождя.

Австралийские крокодилы и дикая собака динго, забавные коалы и озеро фламинго, невероятно красивые водопады Игуасу, шагающие дюны пустыни Намиб и, конечно же, вулкан Нгоронгоро.

Сергей Милюхин:

Мы туда поднимались 8 часов. Но когда ты приходишь сюда и видишь вот эту горящую сковородку, диаметр которой 55 метров, и ты видишь, как базальтовые глыбы, расплавленные, горящие переливаются, как борщ варится.

Так живо, эмоционально и вкусно умеет говорить только он. Этими историями заслушиваешься, их хочется пересказывать друзьям и знакомым. Кто на самом деле блогер Синдбад-мореход и в чем настоящее призвание этого невероятно сильного и притягательного человека? Мы побывали в гостях у журналиста, фотографа и барда Сергея Милюхина.

Анна Сушкова, корреспондент:

Кем вы себя считаете: путешественником, журналистом? Какое у вас внутреннее ощущение от себя самого? Сергей Милюхин:

Вы же понимаете, что такой профессии, как путешественник, нет. Я сейчас в первую очередь журналист и публицист, потому что мне не столько интересно увидеть что-то новое своими глазами в какой-нибудь дальней или близкой стране, или здесь в Беларуси, сколько важнее рассказать об этом людям, донести то добро, с которым я встречаюсь в мире, то, что мне удается пропустить через себя, через сердце.

Путешествие путешествию рознь, замечает наш собеседник. В лакшерном (Luxury с английского «роскошный», – прим.ред.) отеле он был лишь однажды. Обычно Сергей Милюхин живет в весьма неприглядных, а порой и вовсе суровых и даже диких условиях. К чему эти лишения? Чтобы увидеть жизнь такой, какая она есть. И донести нам – в шокирующих снимках и потрясающих воображение сторисах, которые могли их автору дорогого стоить.

Сергей Милюхин:

Когда мы ехали, прошел дождь, трава была мокрая, львы попрятались: кто на дереве, львы, как кошки, лазят по деревьям, они забираются в кроны – и их не увидишь. В Национальном парке можно ездить только лишь по определенным дорогам, нельзя заворачивать ни вправо, ни влево. Когда рыжая львица лежит в рыжей траве, вы ее не увидите, но она вас прекрасно увидит.

В Африке говорят: «Если вы не видите льва, это не значит, что его нет». Я договорился с водителем, мы немножко едем в сторонку, потому что что-то рыжее промелькнуло. И мы свернули, остановились и увидели львицу – одну, вторую, третью. Люди начали фотографировать.

У нас был микроавтобус, я залез на крышу. И тут я в видоискатель вижу, что на меня стремительно несется рыжая тень. С какой скоростью я слетел на дно автобуса через открытый люк на крыше – я никогда так быстро не двигался, и она пролетела мимо меня, только лишь задела когтем борт машины.

Наш герой посетил более 70 стран. Жил в горах вместе с аутентичными племенами и спускался к жерлу действующего вулкана. Только в Африке он побывал 36 раз.

Сергей Милюхин:

Есть на берегу реки Ома такое племя мурси. Женщины вставляют в нижнюю губу такую большую тарелку, и чем тарелка больше, она может быть там 25 см. Люди говорят: «Боже, как это ужасно, как страшно!». Забывая о том, что никто никогда не делал какого-то эталона красоты, что нос должен быть прямой, губы должны быть тонкие или как у уточек. Так вот эти женщины с губной тарелкой для меня может быть даже иногда и красивее.

Анна Сушкова:

С чего все начиналось? Сергей Милюхин:

Мой отец был ветераном войны и кадровым военным, его очень часто пересылали из точки в точку. Он строил космодром Плесецк – это российский космодром в Архангельской области. Поскольку это север, а я был мальчишка неспокойный, я играл в хоккей зимой. Мне было жарко, я ел снег и не вылезал из ангин. Поэтому мама меня каждое лето увозила к бабушке, а бабушка жила в Азербайджане, очень далеко от Баку. Иногда ездили в Армению: там, где жили родители моего отца. И вот меня таскали туда-сюда, а это для Архангельской области не близкий свет. Наверное, с детства я привык менять пейзажи за окном и от этого получать удовольствие.

Чем дальше – тем больше сюрпризов. Сергей Милюхин:

Судьба меня свела с очень интересными людьми. Я лично познакомился в путешествии, это было в Австралии, с Николаем Николаевичем Дроздовым, удивительным человеком. На Амазонке в Бразилии я целую ночь провел в компании человека, которого я называю «космос», – это космонавт Георгий Гречко. Он мне очень много интересного рассказал, и за ночь он меня научил, наверное, большему, чем учителя в школе.

Анна Сушкова:

А как судьба занесла в Минск, Беларусь? Сергей Милюхин:

Так случилось, что когда папа уволился из армии, мне было 10 лет, ему дали небольшую квартиру на Сторожевке, таким образом я попал в Минск. Но я себя считаю минчанином. В «Аргументах и фактах» в Беларуси есть проект «Вокруг света», который родился уже, когда у меня было наработано очень много материала. Я начал писать достаточно поздно, потому что мне, честно говоря, некогда было. Нужно было построить себе квартиру, мне нужно было каким-то образом помочь детям получить хорошее образование. И когда я посадил дерево, родил сына и дочь, построил дом, тогда я позволил себе воплотить свою мечту и попутешествовать.

Многие полагают, что, побывав в Египте, можно с уверенностью сказать, что видел Африку. Но это совершенно не так. Сергей Милюхин:

Если мы возьмем глобус и на глобусе найдем экватор – линию, которая разделяет на две части: на северное и южное полушария, – то первая параллель выше экватора называется Тропик Рака, а первая параллель ниже – Тропик Козерога. И настоящая Африка находится в этой части. По Ветхому Завету, именно здесь находился райский сад.

Чтобы попасть в центральную часть материка, нужно лететь минимум 8 часов на современных скоростных самолетах. А вот описанный Корнеем Чуковским маршрут знаменитого доктора Айболита не соответствует реальности: Сахара и Калахари расположены в разных частях континента, и расстояние между ними составляет не менее восьми тысяч километров.

Анна Сушкова:

Раз уже заговорили про доктора Айболита, как там корь, дифтерия? Надо ли делать какие-то прививки? Сергей Милюхин:

У меня есть такой рассказ, который называется «Африканские страхи», потому что все считают, что если ты поедешь в Африку, обязательно нужно привиться от малярии, желтой лихорадки, сделать еще кучу прививок от других болезней, нужно бояться и опасаться ядовитых змей, скорпионов, да и людей в том числе. На самом деле для того, чтобы лететь в Африку, действительно, одна прививка нужна – это прививка от желтой лихорадки, но прививают ее не для того, чтобы вы там не заболели, а для того, чтобы вы ее туда не завезли.

Анна Сушкова:

Вы говорите про джунгли, звучит удивительно для людей, которые там не были. Расскажите, какие они, где вам удалось побывать. Сергей Милюхин:

Это бразильские джунгли, это вдоль реки Амазонки, достаточно густонаселенное животными и насекомыми место. Максимум, что они сделают, тебя укусят.

Мы жили в таких легких лоджах на берегу Амазонки. Домики стоят на сваях и в срезе они квадратные. Когда я спросил: почему квадратные, обычно круглые ставят, змея не заползет по квадратному сечению, а по круглому она легко поднимется. Поднимаешься сначала туда, оглядываешь, убиваешь всех насекомых, которые там присутствуют, от этого их численность не уменьшается, потом идешь на рыбалку, на пиранью, а потом ночью ловить крокодилов.

В память о тех временах у Сергея Милюхина хранится засушенная пиранья. Большее впечатление на путешественника произвели только горы Вирунга в Конго, где он встретил горных горилл. Сергей Милюхин:

Горилла до того умна, красива. Гориллы живут в гнездах, только гнезда они вьют не на деревьях, а делают на земле. Питаются они практически только тростником, больше ничем. Никого они там не ловят: ни птиц, ни мышей. В отличие от шимпанзе, они даже сородичей поедают своих.

Более того, когда внимательно посмотришь на этих обезьян, то замечаешь, что у них кисть, как у человека. У них нет когтей, ногти такие же, как у человека. У них на лице не растут волосы, не говоря уже о мимике, мимическая структура лица. Они могут сердиться, улыбаться, смеяться.

Когда мы нашли этих обезьян, то в какой-то момент одна из молодых горилл сорвала цветок и, как наша девушка ромашку, около рта держала и вот так вот поглядывала на меня. Совсем маленький детеныш подбежал ко мне, обнял меня за колено и смотрел мне в глаза, я вспомнил своих детей, которые точно так же это делали. Но беда в том, что этих обезьян, черных горилл, на Земле осталось не более 700 особей – всего лишь. У Сергея Милюхина тысячи фотографий, и рассказывать о разных уголках Земли он может бесконечно. Это человек, влюбленный в планету, на которой он живет, поэтому иногда у него рождаются не просто тексты, а настоящие легенды.

Сергей Милюхин:

На границе Замбии и Зимбабве находится один из самых красивейших водопадов мира – это водопады Виктории. То место, где рождаются радуги, а радуг здесь очень много, и потом разлетаются по всему свету.

Но что, кроме впечатлений и фотографий, привозит из поездок путешественник? Сергей Милюхин:

Нет у меня магнитиков на холодильнике, зато у меня есть вот эти звери, которые сидят. Что интересно, вот этот слон куплен в Африке, а вот этот дракон – в юго-восточной Азии, они практически одинаковы.

Сыграли мы и на африканских барабанах. Сергей Милюхин:

Этот джемба – настоящий африканский барабан, он привезен из Конго, он сделан из дерева эвкалипта и на нем играет во время праздников африканская детвора.