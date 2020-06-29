Самое чёткое фото НЛО за последние 40 лет сделали в Польше. Подлинность устанавливают эксперты

По информации The Mirror, снимок был сделан жителем деревни Ястрово, которая находится в 300 километрах от Варшавы. Мужчина ехал на велосипеде, когда услышал звук шелестящей листвы и увидел неопознанный объект. Вскоре он исчез.

Местный житель успел сделать пять фотографий. Кадры были переданы польскому уфологу и журналисту Роберту Бернатовичу. Он отметил, что автор снимков решил на называть свое имя, потому что боится, что его назовут человеком с психическими расстройствами.

Снимки также были переданы экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу.

Филипп Мэнтл:

Я работал над несколькими предполагаемыми фото с НЛО на протяжении многих лет, большинство из них оказались либо условностями, либо обманом.