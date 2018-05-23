Самая красивая девушка США. 10 фото Сары Роуз Саммерс из Небраски
В США выбрали главную красавицу страны.
Победительницей конкурса «Мисс США» стала Сара Роуз Саммерс из штата Небраска.
Сара Роуз Саммерс:
Спасибо всем, кто верил в мои мечты, поддерживал меня. Все это мы называем жизнью. Я очень благодарна за каждый момент и за человека, с которым я встречалась. Это была настоящая радость узнать каждую из моих 50 сестер, и я горжусь возможностью представить их на протяжении всего этого года.
Фото: instagram.com/sarahr_summers
Саре – 23 года. Она окончила Техасский христианский университет и является дипломированным специалистом по работе с детьми. Девушка отмечает, что ей нравится поддерживать детей. Эту профессию девушка выбрала после того, как в детстве попала в больницу и видела переживания своих близких. Поэтому она захотела стать тем специалистом, который связывал бы семью ребенка и медиков.
Фото: instagram.com/sarahr_summers
Также одним из увлечений девушки является спорт и здоровый образ жизни. Некоторое время Сара даже работала инструктором по пилатесу.
Фото: instagram.com/sarahr_summers
Новая «Мисс США» не замужем, но ее сердце не свободно. Она встречается со спортсменом Коннером Комбсом, с которым у девушки много фото в соцсетях. Возлюбленный трогательно поздравил Сару с победой в конкурсе.
Коннер Комбс:
Я не могу выразить словами, насколько я горжусь тобой. Не потому, что ты получила корону, а из-за того, кем ты являешься и из-за величины твоего сердца. Я так сильно тебя люблю, я очень рад, что у тебя начинается новое путешествие! Давай сделаем это!
Фото: instagram.com/conner5combs
Девушке пришлось не только дефилировать по подиуму, но и ответить на вопросы жюри.
Фото: instagram.com/sarahr_summers
Победительницу конкурса спросили о том, что бы она написала на плакате. Девушка ответила, что ей бы хотелось, чтобы люди разговаривали друг с другом, прислушивались к словам собеседника и пытались услышать друг друга. Поэтому на плакате Сара написала бы: «Говорите с людьми».
Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты: грандиозный фотофакт (читать далее).