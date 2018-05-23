Самая красивая девушка США. 10 фото Сары Роуз Саммерс из Небраски

Сара Роуз Саммерс: Спасибо всем, кто верил в мои мечты, поддерживал меня. Все это мы называем жизнью. Я очень благодарна за каждый момент и за человека, с которым я встречалась. Это была настоящая радость узнать каждую из моих 50 сестер, и я горжусь возможностью представить их на протяжении всего этого года.

Саре – 23 года. Она окончила Техасский христианский университет и является дипломированным специалистом по работе с детьми. Девушка отмечает, что ей нравится поддерживать детей. Эту профессию девушка выбрала после того, как в детстве попала в больницу и видела переживания своих близких. Поэтому она захотела стать тем специалистом, который связывал бы семью ребенка и медиков.

Также одним из увлечений девушки является спорт и здоровый образ жизни. Некоторое время Сара даже работала инструктором по пилатесу.

Новая «Мисс США» не замужем, но ее сердце не свободно. Она встречается со спортсменом Коннером Комбсом, с которым у девушки много фото в соцсетях. Возлюбленный трогательно поздравил Сару с победой в конкурсе.

Коннер Комбс:

Я не могу выразить словами, насколько я горжусь тобой. Не потому, что ты получила корону, а из-за того, кем ты являешься и из-за величины твоего сердца. Я так сильно тебя люблю, я очень рад, что у тебя начинается новое путешествие! Давай сделаем это!