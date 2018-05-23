Прямой эфир

Самая красивая девушка США. 10 фото Сары Роуз Саммерс из Небраски

23 мая 2018 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США выбрали главную красавицу страны.

Победительницей конкурса «Мисс США» стала Сара Роуз Саммерс из штата Небраска.

Сара Роуз Саммерс:
Спасибо всем, кто верил в мои мечты, поддерживал меня. Все это мы называем жизнью. Я очень благодарна за каждый момент и за человека, с которым я встречалась. Это была настоящая радость узнать каждую из моих 50 сестер, и я горжусь возможностью представить их на протяжении всего этого года.

Самая красивая девушка США. 10 фото Сары Роуз Саммерс из Небраски-1

Фото: instagram.com/sarahr_summers

Саре – 23 года. Она окончила Техасский христианский университет и является дипломированным специалистом по работе с детьми. Девушка отмечает, что ей нравится поддерживать детей. Эту профессию девушка выбрала после того, как в детстве попала в больницу и видела переживания своих близких. Поэтому она захотела стать тем специалистом, который связывал бы семью ребенка и медиков.

Самая красивая девушка США. 10 фото Сары Роуз Саммерс из Небраски-4

Фото: instagram.com/sarahr_summers

Также одним из увлечений девушки является спорт и здоровый образ жизни. Некоторое время Сара даже работала инструктором по пилатесу.

Самая красивая девушка США. 10 фото Сары Роуз Саммерс из Небраски-7

Фото: instagram.com/sarahr_summers

Новая «Мисс США» не замужем, но ее сердце не свободно. Она встречается со спортсменом Коннером Комбсом, с которым у девушки много фото в соцсетях. Возлюбленный трогательно поздравил Сару с победой в конкурсе.

Коннер Комбс:
Я не могу выразить словами, насколько я горжусь тобой. Не потому, что ты получила корону, а из-за того, кем ты являешься и из-за величины твоего сердца. Я так сильно тебя люблю, я очень рад, что у тебя начинается новое путешествие! Давай сделаем это!

Самая красивая девушка США. 10 фото Сары Роуз Саммерс из Небраски-10

Фото: instagram.com/conner5combs

Девушке пришлось не только дефилировать по подиуму, но и ответить на вопросы жюри.

Самая красивая девушка США. 10 фото Сары Роуз Саммерс из Небраски-13

Фото: instagram.com/sarahr_summers

Победительницу конкурса спросили о том, что бы она написала на плакате. Девушка ответила, что ей бы хотелось, чтобы люди разговаривали друг с другом, прислушивались к словам собеседника и пытались услышать друг друга. Поэтому на плакате Сара написала бы: «Говорите с людьми».

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты: грандиозный фотофакт (читать далее).  

# Мисс мира # калейдоскоп # Сара Роуз Саммерс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: Марадоне подарили майку брестского «Динамо» и он её поцеловал
23 мая 2018 09:02

Видеофакт: Марадоне подарили майку брестского «Динамо» и он её поцеловал

Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами
22 мая 2018 14:23

Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью
22 мая 2018 13:43

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью