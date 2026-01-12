Эстонии грозит дефицит электричества – местные станции не справляются

Жителям Эстонии нужно готовиться к возможным отключениям электричества. Об этом сообщили в национальной энергетической компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные станции неспособны справиться с нарастающим спросом на электроэнергию.

Уже в ближайшие годы потребность в ней вырастет минимум в два-три раза. Ни одна существующая электростанция в стране не сможет работать при такой нагрузке. Угроза энергетического кризиса в государстве возникла еще в начале 2025 года, когда Эстония вместе с Латвией и Литвой полностью отключились от БРЭЛЛ-энергокольца, соединяющего страны Балтии с Беларусью и Россией.