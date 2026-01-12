Прямой эфир

Эстонии грозит дефицит электричества – местные станции не справляются

12 января 2026 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жителям Эстонии нужно готовиться к возможным отключениям электричества. Об этом сообщили в национальной энергетической компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные станции неспособны справиться с нарастающим спросом на электроэнергию.

Эстонии грозит дефицит электричества – местные станции не справляются-2

Уже в ближайшие годы потребность в ней вырастет минимум в два-три раза. Ни одна существующая электростанция в стране не сможет работать при такой нагрузке. Угроза энергетического кризиса в государстве возникла еще в начале 2025 года, когда Эстония вместе с Латвией и Литвой полностью отключились от БРЭЛЛ-энергокольца, соединяющего страны Балтии с Беларусью и Россией.

Эстонии грозит дефицит электричества – местные станции не справляются-4

В результате и Эстония, и Латвия, и Литва лишились поставок электроэнергии по оптимальной цене. Из-за этого возросли счета за коммунальные услуги для жителей. Кроме того, остановили работу некоторые предприятия. В частности, крупнейший в Эстонии целлюлозный завод.

Демографический кризис в Литве – ежегодно умирает на 20 тыс. человек больше, чем рождается.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии

Другие новости рубрики

Все новости
В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов
12 января 2026 09:14

В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов

Демографический кризис в Литве – ежегодно умирает на 20 тыс. человек больше, чем рождается
12 января 2026 09:04

Демографический кризис в Литве – ежегодно умирает на 20 тыс. человек больше, чем рождается

Грузовик на скорости въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе
12 января 2026 09:00

Грузовик на скорости въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе