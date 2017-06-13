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У Николая Расторгуева перед концертом случился сердечный приступ – сейчас все хорошо

13 июня 2017 15:12
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Новости России. 12 июня у исполнителя группы «Любэ» – Николая Расторгуева случился сердечный приступ. Это произошло перед концертом в городе Тула. Из-за плохого самочувствия артист не смог выступить перед публикой – группа исполняла песни без Расторгуева.

Ситуацию осветил на своей странице в Твиттере журналист Дмитрий Литвинов.

У Николая Расторгуева перед концертом случился сердечный приступ – сейчас все хорошо-1

13 июня появилось сообщение о том, что у музыканта сейчас все хорошо. Об этом артист продюсерского центра Игоря Матвиенко рассказал РИА Новостям. 60-летний фронтмен группы «Любэ» отметил, что благодарен зрителям за то, что они проявили заботу и интерес к состоянию его здоровья. Расторгуев добавил, что сейчас все хорошо, и он ждет встречи с поклонниками.

У Николая Расторгуева перед концертом случился сердечный приступ – сейчас все хорошо-4

Фото: nvrastorguev

Около месяца назад Алла Пугачева также перенесла сердечный приступ. Об этом рассказала ее дочь, Кристина Орбакайте – здесь подробнее

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Николай Расторгуев

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