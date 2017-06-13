У Николая Расторгуева перед концертом случился сердечный приступ – сейчас все хорошо

Новости России. 12 июня у исполнителя группы «Любэ» – Николая Расторгуева случился сердечный приступ. Это произошло перед концертом в городе Тула. Из-за плохого самочувствия артист не смог выступить перед публикой – группа исполняла песни без Расторгуева.

Ситуацию осветил на своей странице в Твиттере журналист Дмитрий Литвинов.