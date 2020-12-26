Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов
Часто говорят, что все мальчики в детстве мечтают быть космонавтами. Но вы когда-нибудь задумывались о том, сколько детей хотели бы быть археологами, когда вырастут? Ведь если знать об этой профессии только то, что показывается в фильмах, то она кажется очень привлекательной. Вся эта романтика путешествий, поиска, невероятных открытий и так далее. Однако в реальности всё не так весело, ведь приходится для каждой поездки улаживать множество формальностей.
Впрочем, любой человек может случайно ощутить себя археологом. Для этого достаточно найти что-нибудь очень старое. И вот несколько примеров, когда люди на чердаке у бабушки или в парке, где играли в детстве, нашли не очень ценные, но сокровища.
«Мы копали землю, чтобы разбить сад, и нашли перстень 1954-1955 годов. Мне потребовалось 3 месяца, чтобы найти дочь владельца кольца и вернуть его»,
Фото: reddit.com/user/maxxim565
«Это суперстарый и супертяжёлый утюг моих бабушки и дедушки»,
Фото: reddit.com/user/-monky-
«Аптечка 1970-1980-ых. Дата изготовления указана на антисептических салфетках (июль 1983 года) и крем от ожогов (май 1985 года). Открыл только сегодня»,
Фото: reddit.com/user/lemonade_honey
«Я нашёл немного немецкого консервированного хлеба 1950-х годов на чердаке моих бабушки и дедушки»,
Фото: reddit.com/user/Lamestain_
«Нашёл свой велосипед. Через 20 лет»,
Фото: reddit.com/user/remotewild
«Я нашёл этот бальзам для губ 1995 года под ковром моей Miata 1990 года»,
Фото: reddit.com/user/Jackc01
«Мама добралась до дна морозильной камеры. Слоёное тесто 25-летней выдержки».
Фото: reddit.com/user/taranasus
Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который нашёл две шкатулки своего прадеда. Что в них находилось – смотрите здесь.