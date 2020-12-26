Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов

Часто говорят, что все мальчики в детстве мечтают быть космонавтами. Но вы когда-нибудь задумывались о том, сколько детей хотели бы быть археологами, когда вырастут? Ведь если знать об этой профессии только то, что показывается в фильмах, то она кажется очень привлекательной. Вся эта романтика путешествий, поиска, невероятных открытий и так далее. Однако в реальности всё не так весело, ведь приходится для каждой поездки улаживать множество формальностей.

Впрочем, любой человек может случайно ощутить себя археологом. Для этого достаточно найти что-нибудь очень старое. И вот несколько примеров, когда люди на чердаке у бабушки или в парке, где играли в детстве, нашли не очень ценные, но сокровища.

«Мы копали землю, чтобы разбить сад, и нашли перстень 1954-1955 годов. Мне потребовалось 3 месяца, чтобы найти дочь владельца кольца и вернуть его»,