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Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов

26 декабря 2020 11:50
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Часто говорят, что все мальчики в детстве мечтают быть космонавтами. Но вы когда-нибудь задумывались о том, сколько детей хотели бы быть археологами, когда вырастут? Ведь если знать об этой профессии только то, что показывается в фильмах, то она кажется очень привлекательной. Вся эта романтика путешествий, поиска, невероятных открытий и так далее. Однако в реальности всё не так весело, ведь приходится для каждой поездки улаживать множество формальностей.

Впрочем, любой человек может случайно ощутить себя археологом. Для этого достаточно найти что-нибудь очень старое. И вот несколько примеров, когда люди на чердаке у бабушки или в парке, где играли в детстве, нашли не очень ценные, но сокровища.

«Мы копали землю, чтобы разбить сад, и нашли перстень 1954-1955 годов. Мне потребовалось 3 месяца, чтобы найти дочь владельца кольца и вернуть его»,

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов-1

Фото: reddit.com/user/maxxim565

«Это суперстарый и супертяжёлый утюг моих бабушки и дедушки»,

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов-4

Фото: reddit.com/user/-monky-

«Аптечка 1970-1980-ых. Дата изготовления указана на антисептических салфетках (июль 1983 года) и крем от ожогов (май 1985 года). Открыл только сегодня»,

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов-7

Фото: reddit.com/user/lemonade_honey

«Я нашёл немного немецкого консервированного хлеба 1950-х годов на чердаке моих бабушки и дедушки»,

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов-10

Фото: reddit.com/user/Lamestain_

«Нашёл свой велосипед. Через 20 лет»,

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов-13

Фото: reddit.com/user/remotewild

«Я нашёл этот бальзам для губ 1995 года под ковром моей Miata 1990 года»,

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов-16

Фото: reddit.com/user/Jackc01

«Мама добралась до дна морозильной камеры. Слоёное тесто 25-летней выдержки».

Находки из прошлого века. Семь человек, которые почувствовали себя в шкуре археологов-19

Фото: reddit.com/user/taranasus

Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который нашёл две шкатулки своего прадеда. Что в них находилось – смотрите здесь.

# Археология # калейдоскоп # Фотофакт

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