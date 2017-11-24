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Родные Хворостовского обратились к его поклонникам

24 ноября 2017 15:49
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Новости России. Семья Дмитрия Хворостовского поблагодарила всех за поддержку в трудное время и обратилась к поклонникам.  

Об этом близкие певца написали на его странице в Facebook. Семья Дмитрия Хворостовского попросила поклонников в память об исполнителе вместо цветов сделать пожертвования для благотворительной организации Cancer Research UK, которая занимается лечением рака.

Фотофакт. Дмитрий Хворостовский в жизни и на сцене

Родные Хворостовского обратились к его поклонникам-1

По информации на сайте организации, это помогло бы продолжить борьбу с раком.

«Cancer Research UK имеет возможность исследовать все аспекты рака благодаря работе более 4000 ученых, врачей и медсестер. Пожертвуйте сегодня и помогите приблизить день, когда все раковые образования можно будет вылечить».

На момент написания текста в память об исполнителе поклонники пожертвовали организации более 4 тысяч фунтов стерлингов.

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Родные Хворостовского обратились к его поклонникам-4

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

Напомним, баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Ему было 55 лет. Он боролся с раком мозга два с половиной года. Исполнитель перестал выступать на оперной сцене в конце 2016 года из-за осложнений, связанных с болезнью. В июне 2017 года Хворостовский спел на музыкальном фестивале в Австрии.

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# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Дмитрий Хворостовский

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