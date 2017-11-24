Родные Хворостовского обратились к его поклонникам

Новости России. Семья Дмитрия Хворостовского поблагодарила всех за поддержку в трудное время и обратилась к поклонникам.

Об этом близкие певца написали на его странице в Facebook. Семья Дмитрия Хворостовского попросила поклонников в память об исполнителе вместо цветов сделать пожертвования для благотворительной организации Cancer Research UK, которая занимается лечением рака.